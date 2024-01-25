Новини Пристрої 25.01.2024 о 12:18 comment views icon

ASUS почала продавати в Україні ROG Strix SCAR 18 (2024) — флагманський ігровий ноутбук із 18-дюймовим miniLED-дисплеєм за 180 тис. грн

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Юрій Орос

Автор новин

ASUS почала продавати в Україні ROG Strix SCAR 18 (2024) — флагманський ігровий ноутбук із 18-дюймовим miniLED-дисплеєм за 180 тис. грн

ASUS Republic of Gamers (ROG) оголосила про початок продажу в Україні ROG Strix SCAR 18, першого 18-дюймового ноутбука ROG з miniLED HDR-дисплеєм. Флагманський ROG оснащено процесором Intel Core i9 14900HX і ноутбучною відеокартою NVIDIA GeForce RTX 4090.

18-дюймовий miniLED дисплей Nebula HDR має понад 2000 зон затемнення і пікову яскравість 1100 кд/м2. В нього роздільна здатність 2,5K, частота оновлення 240 Гц і час відгуку (GTG) менш як 3 мс.

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За словами ASUS, ноутбуки ROG Strix SCAR орієнтовані на максимальну продуктивність, тому вони оснащені флагманським 24-ядерним 32-потоковим процесором Intel Core i9 14900HX. Ноутбуки можна оснастити до 64 ГБ оперативної пам’яті DDR5 і твердотільними накопичувачами PCIe Gen4 x4 до 4 ТБ у конфігурації RAID 0.

ROG Strix SCAR 18 оснащено відеокартою NVIDIA GeForce RTX 4090 для ноутбуків із TGP 175 Вт з інструментами штучного інтелекту, як-от DLSS Super Resolution і Frame Generation.

ASUS почала продавати в Україні ROG Strix SCAR 18 (2024) — флагманський ігровий ноутбук із 18-дюймовим miniLED-дисплеєм за 180 тис. грн

Доступність і ціна

Ноутбук ROG Strix SCAR 18 (2024) G834 з процесором Intel Core i9 14900HX, 32 ГБ оперативної пам’яті й двома SSD-накопичувачами по 1 ТБ в конфігурації RAID 0 вже доступний в Україні за рекомендованою ціною 179 999 грн.

ASUS почала продавати в Україні ROG Strix SCAR 18 (2024) — флагманський ігровий ноутбук із 18-дюймовим miniLED-дисплеєм за 180 тис. грн

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