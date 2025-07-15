Новини Ігри 15.07.2025 comment views icon

ASUS ROG Xbox Ally «засвітилися» в магазині — їх щонайменше дві, а ціна передбачувана

author avatar

Олексій Єрін

Автор новин

ASUS ROG Xbox Ally «засвітилися» в магазині — їх щонайменше дві, а ціна передбачувана
Портативна ігрова консоль / ASUS

Дистриб’ютор з Іспанії допоміг усій світовій, геймерській спільноті завчасно дізнатись про ціни та ТТХ портативних ігрових консолей ASUS ROG Xbox Ally.

Очікується дві версії консолі, за ціною у €599 та €899, яка не сильно відрізняється від аналогічних варіантів ASUS. Дешевша модель, ROG Xbox Ally, оснащуватиметься 7″ IPS-екраном з роздільною здатністю FullHD. Його частота становить 120 Гц, а як захисне покриття використовується Gorilla Glass Victus. Серцем консолі виступає процесор AMD Ryzen Z2 A й у повсякденних обчислювальних задачах його супроводжуватимуть 16 ГБ оперативки LPDDR5 та SSD-накопичувач на 512 ГБ.

Дорожча модель, ASUS ROG Xbox Ally X, відмінностей дисплея не має, проте за начинкою вони суттєві. Тут використовується більш потужний чип AMD, Ryzen AI Z2 Extreme, за збереження тимчасових даних відповідає швидша оперативна пам’ять LPDDR5x, що ж до SSD, то і він дозволить зберегти у два рази більше даних.

ASUS ROG Xbox Ally "засвітилися" в магазині - їх щонайменше дві, а ціна передбачувана
Скриншот продавця / VideoCards

У старшої консолі батарея на 80 Вт*год, молодша отримала акумулятор на 60 Вт*год. Винуватцем такої відмінності, скоріш за все, є продуктивніший процесор першої. По зовнішнім портам між моделями теж не усе однаково. X-версія консолі оснащується швидкісним USB4 Type-C, тоді як у базової моделі це максимум USB 3.2 Gen 2.

Microsoft створила полегшену Windows 11 для Asus ROG Xbox Ally — вона з’явиться на інших пристроях

Ще з відмінностей заявляється про наявність тригерів з тактильною віддачею у старшої моделі. Що ж до габаритів, то тут між пристроями різниці немає — 290,8×121,5×50,7 мм. А по вазі відмінності є — 715 г проти 670 г.

Обидві новинки матимуть доступ до Xbox Game Pass, Xbox Play Anywhere, Battle.net та іншим сервісам із синхронізацією ігрового прогресу між платформами.

ASUS ROG Xbox Ally "засвітилися" в магазині - їх щонайменше дві, а ціна передбачувана
Технічні характеристики ASUS ROG Xbox Ally / VideoCardz

Консолі мають стати спільною відповіддю ASUS та Microsoft на ринок портативних ігрових консолей та високу конкуренцію зі сторони інших популярних гравців на цьому полі, таких як Valve, Nintendo та Sony. Попередні замовлення на ASUS ROG Xbox Ally, скоріш за все, стартують у наступному місяці, а реліз має відбутися у жовтні, що дає підстави сподіватися на святкові продажі ще у 2025 році.

Джерело: VideoCardz

Популярні новини

Microsoft продовжує безплатну підтримку Wіndows 10 ще на рік — але є умови
Бос IO скоротив витрати на Hitman 3 уп’ятеро через один хитрий прийом. До чого тут туалети?
Автопілот Tesla завіз людей під поїзд — родина ледь встигла вийти
ШІ проаналізував 100 000 галактик та уточнив п’ять космологічних параметрів
«Хороший фільм, коли персонажі мовчать»: новий «Світ Юрського періоду» оцінили у скромні 54% на на Rotten Tomatoes
Думскролінг: вчені розповіли, як уникнути стресу від новин та залишатися в курсі подій
Новий павербанк товщиною 8,6 мм від Anker: ємність 5000 мА·год, підтримка MagGo та не тільки
Представлені Xiaomi Watch S4 41 мм та Smart Band 10 — флагманські можливості за невелику ціну
CEO Ford, котрий їздить на Xiaomi SU7, б’є на сполох через китайські авто: «Перевершують те, що я бачу на Заході»
Головне атмосфера, а не сюжет: Квентін Тарантіно назвав два найкращі «фільми для тусовок» всіх часів
Характеристики NVIDIA RTX 5070, 5070 Ti та 5080 SUPER — більше пам’яті, швидші чипи, 5060 SUPER у планах
Nintendo почала блокувати Switch 2 за «сумнівні» нікнейми
ШІ допоможе створити віртуальні людські клітини для досліджень: «90% обчислень замість 90% експериментів»
Том Голланд: «Людина-павук 4» поверне Marvel до «старої школи кіно» зі зйомками у реальних місцях і практичними ефектами
Джеймс Бонд для зумерів: зірка «Людини-павука» претендує на роль агента 007
Windows, прощавай! Кількість пристроїв з ОС Microsoft скоротилась на 400 млн за 3 роки
Q-Code 92: збірка ПК за $20 000 не працює попри численні заміни компонентів, включно з материнською платою
TikTok розділять на два застосунки — з версією «лише для США», запуск 5 вересня
Steam безплатно роздає чотири стратегії загальною вартістю понад $150
Модель ШІ Centaur точно моделює та передбачає поведінку людини
Надтонка мембрана передає звук майже без втрат — це може змінити акустику й інформаційні технології
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати