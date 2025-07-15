ASUS ROG Xbox Ally «засвітилися» в магазині — їх щонайменше дві, а ціна передбачувана

Портативна ігрова консоль / ASUS

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Дистриб’ютор з Іспанії допоміг усій світовій, геймерській спільноті завчасно дізнатись про ціни та ТТХ портативних ігрових консолей ASUS ROG Xbox Ally.

Очікується дві версії консолі, за ціною у €599 та €899, яка не сильно відрізняється від аналогічних варіантів ASUS. Дешевша модель, ROG Xbox Ally, оснащуватиметься 7″ IPS-екраном з роздільною здатністю FullHD. Його частота становить 120 Гц, а як захисне покриття використовується Gorilla Glass Victus. Серцем консолі виступає процесор AMD Ryzen Z2 A й у повсякденних обчислювальних задачах його супроводжуватимуть 16 ГБ оперативки LPDDR5 та SSD-накопичувач на 512 ГБ.

Дорожча модель, ASUS ROG Xbox Ally X, відмінностей дисплея не має, проте за начинкою вони суттєві. Тут використовується більш потужний чип AMD, Ryzen AI Z2 Extreme, за збереження тимчасових даних відповідає швидша оперативна пам’ять LPDDR5x, що ж до SSD, то і він дозволить зберегти у два рази більше даних.

У старшої консолі батарея на 80 Вт*год, молодша отримала акумулятор на 60 Вт*год. Винуватцем такої відмінності, скоріш за все, є продуктивніший процесор першої. По зовнішнім портам між моделями теж не усе однаково. X-версія консолі оснащується швидкісним USB4 Type-C, тоді як у базової моделі це максимум USB 3.2 Gen 2.

Ще з відмінностей заявляється про наявність тригерів з тактильною віддачею у старшої моделі. Що ж до габаритів, то тут між пристроями різниці немає — 290,8×121,5×50,7 мм. А по вазі відмінності є — 715 г проти 670 г.

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Обидві новинки матимуть доступ до Xbox Game Pass, Xbox Play Anywhere, Battle.net та іншим сервісам із синхронізацією ігрового прогресу між платформами.

Консолі мають стати спільною відповіддю ASUS та Microsoft на ринок портативних ігрових консолей та високу конкуренцію зі сторони інших популярних гравців на цьому полі, таких як Valve, Nintendo та Sony. Попередні замовлення на ASUS ROG Xbox Ally, скоріш за все, стартують у наступному місяці, а реліз має відбутися у жовтні, що дає підстави сподіватися на святкові продажі ще у 2025 році.

Джерело: VideoCardz