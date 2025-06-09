ASUS ROG Xbox Ally — Microsoft представила «собственную» портативную консоль с чипом Ryzen Z2

В последнее время на рынке появляется все больше портативных игровых консолей. И это уже не просто игрушки, а полноценные карманные компьютеры, которые даже могут потягаться с ноутбуками. Этому способствуют производительные мобильные процессоры AMD. И вот тут на сцену выходят Microsoft и ASUS с совместным анонсом пары новых консолей ROG Xbox Ally. Это не просто продолжение знакомой серии ROG Ally, а попытка создать портативную игровую платформу на базе Windows 11.

Характеристики ROG Xbox Ally

Новые портативные игровые консоли ROG Xbox Ally созданы на базе чипов AMD Ryzen Z2 Series. Звучит, как Xbox в кармане, но на самом деле — это полноценная компьютерная система с Windows 11, только с серьезно переработанным интерфейсом и приоритетом на игровой опыт.

Microsoft и ASUS предлагают модели ROG Xbox Ally и ROG Xbox Ally X, которые несколько отличают техническими характеристиками:

ROG Xbox Ally имеет чип Ryzen Z2A, 16 ГБ оперативной памяти и накопитель M.2 2280 емкостью 512 ГБ;

ROG Xbox Ally X предлагает более мощный процессор Ryzen Z2 Extreme, 24 ГБ ОЗУ и накопитель емкостью 1 ТБ.

Обе модели получили 7-дюймовые IPS экраны с разрешением FHD (1080p) и частотой обновления 120 Гц. Подробные характеристики обоих устройств представлены в следующей таблице.

Учитывая характеристики, это не просто «портативка», а серьезный кандидат на роль основного геймерского устройства для поездок и дивана.

Программная платформа

Несмотря на название, это не настоящий Xbox в форме портативной консоли. Microsoft решила не раздваивать бренды, а просто сделала эксклюзивную версию Windows 11 для Ally. И это больше, чем просто лаунчер для всех ваших компьютерных игр, но и глубокая оптимизация, которая освобождает ресурсы для игр и повышает энергоэффективность. Итак, эта версия:

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имеет новое приложение Xbox App, запускаемое в полноэкранном режиме;

отключает лишние фоновые процессы Windows (даже Рабочий стол);

уменьшает потребление энергии в режиме ожидания втрое;

освобождает до 2 ГБ оперативной памяти для игр;

позволяет разблокировать Windows с помощью геймпада;

поддерживает удобную многозадачность через обновленную Xbox Game Bar и Alt+Tab.

В общем, это первая серьезная попытка Microsoft адаптировать Windows под управление джойстиком, а не мышью и клавиатурой. Возможно, это тот случай, когда «игровая Windows» наконец-то начнет не раздражать, а действительно радовать.

Microsoft обещает, что с 2026 года новые функции станут доступны и для других портативных устройств, включая оригинальную серию ROG Ally, Lenovo Legion Go и другие. Но пока что это все эксклюзивно для Xbox Ally и Xbox Ally X.

Старт продаж этих новинок обещают на предпраздничный сезон, хотя цен пока не раскрывают.

Пока что всё выглядит так, будто ROG Xbox Ally — это нечто среднее между геймерским ноутбуком и портативной консолью. Микс Windows, Xbox и Ryzen звучит интересно, что обещает легкий доступ к Steam, Xbox Game Pass и требовательным настольным играм в одном карманном формате. Как эта взрывная смесь будет работать в реальности, продемонстрируют тесты и обзоры уже после выхода устройств на рынок.

Источник: videocardz, notebookcheck