Microsoft Xbox оголосила стратегічне партнерство з AMD — консолі, хмарні сервіси та інше

Поки геймери розмірковують, чи варто оновлювати свою Xbox Series X|S або вже час придивлятись до портативних пристроїв, Microsoft готує несподіваний, але цілком логічний крок. Компанія офіційно підтвердила довгострокову співпрацю з AMD, яка стане основою для наступного покоління Xbox. Так, чипи «червоних» знову опиняться в серці нових консолей, гібридних рішень і, ймовірно, кишенькових ігрових пристроїв.

Минулого тижня ASUS показала ROG Xbox Ally із процесором AMD Ryzen Z2, і тепер уже сама Microsoft оголосила: партнерство з AMD переходить на стратегічний багаторічний рівень. Президентка Xbox Сара Бонд поділилась планами у відеозверненні. Компанія інвестує у всі напрямки — консолі, портативні пристрої, ПК, хмарні ігри й аксесуари. AMD, яка вже два покоління забезпечує Xbox своїми чипами, залишиться в цьому кріслі й далі.

Це рішення має допомогти уніфікувати розробку та підтримувати сумісність на різних платформах. Із сучасними ігровими рушіями, що зростають у складності, та збільшенням витрат на розробку — стабільність та уніфікація апаратних компонентів стає критичною.

Водночас компанія не збирається закривати екосистему. Нове покоління Xbox залишатиметься сумісним із бібліотекою вже придбаних ігор. Гравці зможуть обирати між великою консоллю у вітальні, портативною моделлю в рюкзаку або хмарною версією в браузері. І все це — з єдиною графічною начинкою, об’єднаною ШІ та RDNA.

Поки Intel і NVIDIA залишаються глядачами на трибунах, AMD посилює позиції. Навіть Sony у проєкті Amethyst використовує рішення AMD, зокрема в напрямку штучного інтелекту.

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Що ж до технічної складової майбутньої Xbox, офіційно її поки не розкрили. Проте чутки згадують архітектуру Zen 6 або ARM64 для процесора й Navi 5 (RDNA 5) для графіки. Наразі моделі Xbox Series використовують вже застарілі архітектури Zen 2 та RDNA 2, тому апгрейд обіцяє бути серйозним. До речі, ROG Xbox Ally уже тестує Zen 5 та RDNA 3.5 — тож нові Xbox не відставатимуть.

Спільними зусиллями Microsoft та AMD готують грунт для нової геймерської ери, де Xbox перестане бути лише коробкою під телевізором. Це вже платформа, яка працює на всіх пристроях — з однаковим залізом і однаковим досвідом. І якщо все піде за планом, то наступного разу ми говоритимемо не лише про графіку з трасуванням променів, а й про ШІ, що аналізує геймплей та покращує ігровий досвід.

Джерело: videocardz