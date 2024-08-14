AUTO.RIA впроваджує шеринг документів через «Дію» для перевірки власників авто

Український маркетплейс AUTO.RIA інтегрував сервіс шерингу документів через «Дію». Завдяки цьому автомобіль від власника в об’яві зможе отримати спеціальну позначку «Власник авто. Підтверджено через Дію».

Щоб скористатись шерингом документа і отримати позначку «Власник авто, підтверджено через Дію», необхідно виконати наступні дії:

авторизуватись на маркетплейсі через «Дія.Підпис» обрати на сторінці авто «Підтвердити власність авто» надати дозвіл на шеринг техпаспорта через «Дію».

Як заявляє пресслужба сервісу, нова можливість стане не лише перевагою при виборі авто, але й сприятиме збільшенню продажів автомобілів від справжніх власників.

«Шеринг документа через Дію – це коли користувач надсилає копію цифрового документа через застосунок Дія відразу у систему компанії. AUTO.RIA інтегрували шеринг свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, щоб перевіряти власників авто. Для продавця це зручно. Кілька тапів у Дії – копія уже у системі AUTO.RIA, і маєте відмітку підтвердженого власника. А покупці будуть бачити відмітку і більше довіряти оголошенню», – зазначає Ірина Заболотна, керівниця команди впровадження «Дії» у Мінцифрі.

Це вже другий сервіс «Дії», який інтегрував AUTO.RIA. Від минулого року на маркетплейсі можна авторизуватися через «Дія.Підпис». Наразі такою можливістю авторизації скористались вже близько 121 тис. користувачів.

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