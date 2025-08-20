banner
Авіаційне пальне з гною: реактор Ouro від Circularity Fuels перетворює біогаз на синтез-газ

Авіаційне пальне з гною: реактор Ouro від Circularity Fuels перетворює біогаз на синтез-газ
Реактор Ouro з електричним приводом /Circularity Fuels

Стартап Circularity Fuels з Каліфорнії представив компактну реакторну установку для перетворення біогазу у синтез-газ, який можна використовувати для виробництва авіаційного пального.

Реактор Ouro використовує відходи ферми з виробництва молока, а саме — коров’ячий гній. Ouro використовує біогаз — суміш метану та вуглекислого газу, що утворюється при розкладанні гною у відстійниках, та перетворює його на ключовий компонент пального для літаків. 

Синтез-газ може бути далі перероблений в реактивне пальне з використанням синтезу Фішера-Тропша — промислового методу, що добре зарекомендував себе. Представники Circularity Fuels заявляють, що виробляти синтез-газ можно прямо на фермі, а потім транспортувати його для подальшого використання. 

Авіаційне пальне з гною: реактор Ouro від Circularity Fuels перетворює біогаз на синтез-газ
Процес перетворення біогазу на синтез-газ та реактивне пальне/Circularity Fuels

“Фермери в США та по всьому світу сидять на незайманій золотій жилі. Ми даємо їм можливість перетворювати відходи на прибутковий продукт, якого авіакомпанії відчайдушно потребують. Вперше фермери стануть виробниками відновлюваного пального, не чекаючи появи трубопровідної інфраструктури, яка ніколи не з’явиться”, — заявив гендиректор та засновник Circularity Fuels, доктор Стівен Бітон.

Понад 20 тис. великих тваринницьких ферм у США щорічно виробляють майже півмільярда тонн коров’ячого гною, однак біогаз отримують менш ніж з 6% від загального обсягу цих відходів. Інноваційний реактор у 100 разів дешевший за традиційні технології екологічного отримання синтез-газу. 

У Circularity Fuels успішно продемонстрували ефективність власної розробки і заявили, що це буде перший у світі реактор, який перетворює сирий біогаз із відстійника для відходів ферми у синтез-газ без необхідності спалювання. Ouro підключається до звичайних електромереж і може безпосередньо переробляти сирий біогаз, оминаючи дорогі етапи попередньої обробки.

Крім того, реактор може стабільно працювати навіть за наявності забруднень, які можуть зашкодити інші риформери. Розробка з’являється у той момент, коли авіакомпанії стикаються зі зростаючими вимогами щодо включення авіаційного пального у свій паливний баланс. Наразі виробництво авіаційного пального забезпечує лише 1% потреб галузі. 

“Якщо технологію переробки біогазу в SAF впровадити на всіх придатних для утилізації об’єктах США, місцях поховання відходів, включаючи ферми, сміттєзвалища та очисні споруди, вона зможе виробляти 42 мільйони галонів на день, що покриє 70% потреб країни у реактивному пальному”, — наголошують представники Circularity Fuels у прес-релізі. 

Цього року компанія планує продемонструвати весь процес переробки біогазу у реактивне пальне на фермі у Каліфорнії. Завдяки широкомасштабному впровадженню цієї технології компанія могла б допомогти авіакомпаніям досягти своїх цілей у галузі забезпечення якісним пальним та дати можливість фермерам заробити мільярди на новій прибутковій справі.

Джерело: Interesting Engineering



