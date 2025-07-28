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Новини Технології 28.07.2025 comment views icon

Америцій для Америки: NASA випробовує нове ядерне паливо для далекого космосу

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Олександр Федоткін

Автор новин та статей

Америцій для Америки: NASA випробовує нове ядерне паливо для далекого космосу
NASA

У NASA випробовують америцій-241 у якості нового ядерного палива для космічних апаратів, призначених для далеких місій.

NASA вже давно використовує радіоізотопні енергетичні установки для досліджень далекого космосу. Ці ядерні енергетичні установки виробляють електроенергію для космічних апаратів та наукових приладів, перетворюючи тепло, що виділяється за природного розпаду радіоактивних матеріалів.

Наразі плутоній-238 слугує ключовим джерелом отримання теплової енергії для NASA. Однак вже тривалий час існує інтерес до використання америцію-241 у якості альтернативи. Наразі NASA спільно з Університетом Лестера проводить випробування америцію. 

Система базується на вільнопоршневому перетворювачі Стірлінга, який перетворює тепло ізотопів на електрику. На відміну від традиційних двигунів з колінчастим валом, перетворювач Стірлінга працює з поршнями, що вільно плавають усередині двигуна.

За рахунок цієї конструкції вдається досягати мінімального зносу, оскільки не використовуються поршневі кільця або підшипники, що обертаються. Це дозволяє перетворювачу генерувати ще більше електрики з плином часу. 

Університет Лестера надав імітатори джерела тепла та корпус генератора, а Дослідницька лабораторія Стірлінга NASA ім. Гленна надала випробувальну станцію, перетворювальне обладнання та допоміжне обладнання. Випробувальний стенд генератора Стірлінга працював на двох імітаторах джерела тепла на основі америцію-241 з електрообігрівом, які мали ті ж розміри, що й справжні.

Однією з ключових переваг конструкції випробувального стенду, як показали випробування, є його здатність підтримувати електропостачання навіть у разі відмови перетворювача Стірлінга. Цей прорив відкриває великі перспективи для генератора Стірлінга на основі радіоізотопу америція як надійного джерела енергії для тривалих космічних польотів.

Джерело: NotebookCheck

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