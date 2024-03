Interlune хоче видобувати Гелій-3 на Місяці до 2030 року — це потенційне паливо для термоядерного синтезу

Розділ Технології виходить за підтримки Favbet Tech

Серед засновників компанії — колишні співробітники Blue Origin і астронавт місії «Аполлон-17».

Interlune планує стати першою компанією, яка видобуватиме природні ресурси на Місяці й продаватиме їх на Землю. Спочатку стартап зосередиться на Гелії-3 — ізотопі гелію, який утворюється термоядерним синтезом на Сонці.

В інтерв’ю Ars Technica один із засновників Interlune і колишній президент Blue Origin Роб Меєрсон сказав, що компанія сподівається запустити свою установку в одній із майбутніх комерційних місій на Місяць за підтримки NASA. У планах це має відбутися вже у 2028-му, а повноцінна робота стартує до 2030 року.

Цього тижня Interlune оголосила, що залучила $18 млн — з них $15 млн під час останнього раунду, очолюваного Seven Seven Six (венчурною компанією, створеною співзасновником Reddit Алексісом Оганяном).

Гелій-3 — ресурс, на який націлена Interlune — може бути використаний на Землі для квантових обчислень, медичної візуалізації та потенційно, як паливо для термоядерних реакторів. Гелій-3 переноситься на Місяць сонячним вітром, тоді як магнітосфера Землі відхиляє цей потік частинок. На нашій планеті він існує в дуже обмеженій кількості (як наслідок випробувань ядерної зброї, ядерних реакторів і радіоактивного розпаду), а вартість за літр сягає кількох тисяч доларів.

Interlune також планує місію з окремим модулем, який оцінюватиме концентрації гелію-3 у вибраних ділянках.

