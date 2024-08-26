Австралія вводить штраф у $60 000 для босів, які турбують працівників в неробочий час

Після скарги працівника Комісія чесної роботи Австралії визначатиме, наскільки «нерозумним» був запит шефа — і оцінюватиме, який призначити йому штраф.

Австралійські працівники з нетерпінням чекали цього понеділка, оскільки відсьогодні в країні набрали чинності зміни до Закону про справедливу працю, які забороняють керівникам карати персонал за те, що вони не вийшли на зв’язок у неробочий час. Щобільше, як зазначає The Guardian, оштрафованими можуть бути самі шефи, які «нерозумно» потурбували робітника в час його законного відпочинку.

У законі таке оновлення називають «правом на відключення»:

«Право на відключення дозволить працівникам відмовитися від відповідей на дзвінки чи повідомлення, пов’язані з роботою, у час відпочинку», — йдеться в інструкції Комісії з питань державної служби Австралії.

Доктор Габріель Голдінг з юридичного факультету Університету Аделаїди каже, що менша кількість понаднормової (та неоплачуваної) роботи може знизити стрес та виснаження працівників, тоді як роботодавці можуть виграти в цьому, оскільки продуктивність персоналу у робочий час зросте:

«Співробітники отримають чіткий час завершення робочого дня і більше не будуть нести тягар того, щоб бути на зв’язку з питань, пов’язаних з роботою, у свій особистий час, з певними розумними винятками».

Подібні закони вже працюють в межах угод окремих підприємств, а також в деяких європейських країнах — Єврокомісія все ще оцінює їхню ефективність.

Закон набуває чинності для всіх «працівників національної системи» з 26 серпня, а для малих підприємств з цієї ж дати, але 2025 року. Водночас заборона не є суцільною і передбачає винятки — під час розгляду порушення зважатимуть на причину та спосіб встановлення контакту, особисті обставини та наявність компенсації за виклик в неробочий час.

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Початково працівник має звернутися зі скаргою до роботодавця, тоді як надалі Комісія з чесної роботи може виступити у ролі посередника чи арбітра. Якщо ж питання не вирішать полюбовно, то комісія може видати припис про штраф. Для компанії він сягає $60 000, тоді як з працівника можуть вимагати до $13 000, уточнює BBC.