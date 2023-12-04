Сисадмін заробив $350 тисяч за рік на трьох фултайм-роботах — але вигорів і відчув «‎велике полегшення», коли його звільнили

У жовтні чоловік дізнався, що його звільняють, але зрадів, оскільки більше не міг розосереджуватись одразу на три, хоч і дистанційні, роботи.

Раніше ми розповідали про розробника, який працював фултайм у Meta, IBM і Tinder одночасно із зарплатнею $820 000 на рік, але цей випадок, як виявилось, не поодинокий. Інший IT-спеціаліст на ім’я Джозеф, також працював на трьох дистанційних роботах сисадміном і заробив $344 тисячі за рік. Свою «‎надмірну зайнятість» 48-річний чоловік тримав у секреті майже від усіх (окрім, кількох надійних колег, на його думку, та родини).

У жовтні Джозефа звільнили з однієї посади, а за тиждень з’явились новини про скорочення у другій фірмі — і якби когось іншого втрата робочого місця ошелешила б, чоловік, крім того, що отримав $50 000 вихідної допомоги, все ще залишався зайнятим завдяки третій роботі.

У травні чоловік розповідав виданню Business Insider, що додатковий прибуток допоміг йому виплатити іпотеку, заощадити на навчання дітей у коледжі й забезпечити пенсію. Але найбільшою перевагою, як виявилось, було те, що він, переживши два звільнення, все ще не втратив повноцінної роботи.

Надмірна зайнятість не порушує федеральні закони чи закони штату, але згідно з трудовим договором може класифікуватись як злочин. Хоча така тактика роботи досить поширена — наприклад у спільнотах «‎оверзайнятих» людей на Discord і Reddit налічується близько 300 000 учасників. З мінусів подвійних та інших надмірних зайнятостей — підвищений ризик «‎вигорання», з чим також стикнувся Джозеф. Після року потрійної роботи він відчував надмірний тиск і розумів, що потребує перерви.

«Тепер мені не потрібно турбуватися про те, щоб відповідати на численні електронні листи, телефонні дзвінки на трьох різних роботах», — сказав він. «Я точно вигорів, і приємно мати менше тиску протягом дня».

Джозеф сказав, що зазвичай працював 40 годин на тиждень на своїх трьох роботах, і на додаток ще кілька годин два-три вечори на тиждень. Але він сказав, що єдина робота, яка залишилася — це його «справжня пристрасть» — і він з нетерпінням чекає можливості зосередитися лише на ній.

«Звільнення з цих двох робіт сталося якраз у потрібний час», — сказав Джозеф. «Дуже приємно зосередитися на одній роботі, яка мені подобається».

У 2020 році Джозефу запропонували віддалену посаду у сфері ІТ із зарплатою $120 000 на рік, на додаток до основної із заробітком $117 500. Він хотів залишити першу, але колеги вмовили його спробувати себе в оверзайнятості. У 2022-му чоловік знайшов ще одну і рік «‎жонглював» трьома роботами, ретельно налаштовуючи календар, аби зустрічі не пересікались.

Найближчим часом Джозеф не планує влаштовуватися на другу чи третю роботу, хоча не виключає цього у довгостроковому плані — частково через те, що, його залученість до поточної роботи не може тривати вічно.

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«Додатковий заробіток — це добре», — сказав він. «Але також приємно зосередитися на чомусь одному».

У вересні компанія McKinsey & Company підрахувала, що люди, які працюють на двох роботах, складають 5% штату типової організації. Водночас уряд США у минулому кварталі надав дещо менші цифри, зазначивши, що 412 000 американців працюють на двох роботах повний робочий день одночасно, що на 105 000 більше, ніж у 2019 році.