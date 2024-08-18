Baldur’s Gate 3, яку ми втратили: Свен Вінке розповів про вирізаний контент

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Генеральний директор Larian Свен Вінке розповів про свої початкові хвилювання, що Baldur’s Gate 3 буде недостатньо довгою. За його словами, зрештою з гри вирізали багато контенту та локацій.

Гра немаленька, втім, за словами Вінке, могла стати набагато більшою. Він каже, що з гри вирізали багато спокусливого контенту і як приклад наводить другу Вежу Сходу Місяця (Moonrise Tower), лігво Культу Абсолюту з другого акту.

«Вежа Сходу Місяця раніше була двома вежами. Довгий час фактично були руїни другої вежі. Причина, з якої ми прибрали додаткову вежу, була суто виробничою: просто в грі були занадто великі ставки, і тому нам довелося це вирізати. Ви були б здивовані, дізнавшись, що насправді у нас було набагато більше регіонів, які ми планували створити⁠ — спочатку я боявся, що гра буде надто короткою, але, як відомо, я завжди погано оцінював тривалість наших ігор», — розповідає Вінке.

Слова голови Larian збігаються з деякими іншими історіями про виробництво гри, які раніше чули журналісти. Наприклад, колись у Baldur’s Gate 3 планувалася бібліотека Candlekeep з оригінальної гри, а також місце під назвою Червоний військовий коледж, де гравець міг завербувати Вілла.

«Люди перевірятимуть дані, які є e грі, але є причина, чому ми не опублікували їх самі. Ми відчували, що вони відвертають увагу. Додавання більшого може зробити гірше», — пояснив головний сценарист Baldur’s Gate 3 Адам Сміт.

Друга Вежу Сходу Місяця насправді може допомогти пояснити невелику розбіжність у часовій шкалі гри. У спогадах імператора про своє земне життя він відвідав Вежу і був перетворений на ілітіда сотні років тому, але привід архітектора Вежі каже, який показує, що це була нова відносно нова споруда. Друга зруйнована вежа вказує на те, що протягом століть на одному місці було кілька будівель.

Свен Вінке також розповів про улюблені ігри, зокрема вихваляв Ultima 7. Він каже, що ця гра надихнула майже все, що створила Larian. «Більше я [в неї] не граю, бо не хочу псувати пам’ять». Також він згадав про Fallout: New Vegas та Pillars of Eternity.

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Джерело: PC Gamer

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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