Якби не Baldur’s Gate 3, Larian зробила б Fallout, — Свен Вінке

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

Генеральний директор Larian, розробників Baldur’s Gate 3, каже, що якби не вдалося б домовитися с Wizards of the Coast, компанія б зробила Fallout, Ultima чи щось подібне.

Важко переоцінити, наскільки потужною вийшла Baldur’s Gate 3. Це величезний хіт продажів, він отримав усі ігрові нагороди та перетворив Larian, вже шановану завдяки видатним іграм Divinity: Original Sin, на флагман RPG. В останньому випуску журналу Edge CEO Larian Свен Вінке сказав, що у студії були та залишаються великі амбіції.

Ігри Divinity непогані та мають популярність серед відданих шанувальників рольових ігор, але вони не мають того визнання бренду, як Baldur’s Gate та Dungeons and Dragons. Вінке вважає, що отримання права працювати на цій «території» мало б вивести Larian у «вищу лігу» (і зробило це).

«Мені здавалося, що є скляна стеля, яку ми не зможемо пробити, якщо не матимемо виробничих активів потрійного рівня [AAA], бюджету, маркетингу, усіх речей потрійного рівня… Це була б Ultima, це був би Fallout, це були б Baldur’s Gate, не було з чого вибирати», — сказав Вінке.

Генеральний директор також розповів про те, наскільки Larian була близькою до того, щоб не отримати ліцензію на Baldur’s Gate. Студії довелося розробити дизайн-документ гри під час завершення роботи над Divinity: Original Sin 2, студія мала швидко щось вигадувати, і за словами Вінке, «це було дуже погано».

«Wizards надіслала його назад із корпоративним еквівалентом відповіді: «Це справді лайно». І ми сказали: «Ми знаємо, але ми випускаємо гру — не просіть нас зробити це зараз». На щастя, вони зрозуміли, і ми отримали ще один шанс».

Попри хорошу Baldur’s Gate 3, перспектива Fallout від Larian здається спокусливою — особливо якби це було б щось у стилі ігор Interplay. Ultima — теж цікавий, але не такий популярний та відомий зараз бренд.

Ще у березні Larian оголосила, що після шаленого успіху Baldur’s Gate 3 компанія переходить до інших ігор — жодних сиквелів чи DLC, створених Larian, не буде. Натомість студія працює одразу над двома «дуже амбітними RPG», жодна з яких не заснована на D&D.

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Джерело: PC Gamer

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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