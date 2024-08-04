Larian частково створила Baldur’s Gate 4 — у деякі елементи можна було грати

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Larian Studios відмовилася від створення Baldur’s Gate 4 через суперечку з власниками D&D. Але ще до цього студія створила робочий прототип гри.

Baldur’s Gate 4 опинилася «на столі» Larian одразу після завершення третьої гри. Відмова від продовження сталася лише після того, як студія розпочала роботу над ним. Голова Larian Свен Вінке сказав під час інтерв’ю напередодні першої річниці Baldur’s Gate 3, що у прототипі «частково можна було грати в різні речі».

«Отже, якщо вийшло щось суперуспішне, очевидно, усі запитають вас: «Коли ви збираєтеся зробити наступне? І коли ви, як розробник, виходите з цієї маленької жалюгідної печери, в якій ви сиділи багато-багато годин, закінчуючи свою справу, ви стаєте вразливим. … Ви, як правило, схильні зробити очевидні речі: створити доповнення чи продовження, тому що це найпростіший шлях», — сказав Вінке .

Тож Larian почала працювати над продовженням, початково у вигляді розширення:

«У нас є рушій, у нас є все — все, що нам потрібно зробити, це додати додаткові рівні або просто створити кілька нових історій. Наскільки це може бути важко?».

Прогрес був швидким, оскільки «виробнича машина була ще теплою»:

«О так, це звучить як справді гарна ідея. Створімо BG4. Усе, що ми зробили для цього, ми можемо просто перемістити туди, людям це сподобається».

Але для студії, яка десятиліттями розробляла власні ігри Divinity, здавалося сумнівним витратити ще кілька років на чужий сетинг:

«Я маю на увазі, що нам, ймовірно, доведеться переробляти це 10 разів. І чи справді ми хочемо робити це протягом наступних трьох років? … Ми маємо шукати, як ми можемо робити те, що нас захоплює»

Коли Вінке розмовляв про це з командою, початковий ентузіазм щодо Baldur’s Gate 4 швидко змінився. Зараз компанія працює над двома новими іграми, деталей про які поки нема.

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Джерело: PC Gamer

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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