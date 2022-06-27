Baykar подарує Україні три безпілотники Bayraktar TB2 — ті самі, на які українці зібрали 600 мільйонів гривень за три доби

Пам’ятаєте, як минулого тижня у межах збору, організованого Сергієм Притулою та Ігорем Лаченковим, українці в межах проєкту «Народний Байрактар» за три доби назбирали 600 мільйонів гривень для купівлі безпілотників Bayraktar TB2 для ЗСУ? Так ось, турецька компанія Baykar вирішила подарувати Україні три безпілотники TB2. Про це виробник повідомив на своїй сторінці у Twitter.

У Baykar повідомили, що зворушені солідарністю та рішучістю українців. Турецький виробник повідомив, що не прийматиме оплату за TB2 та безоплатно відправить три БПЛА на український фронт. Взагалі, українці зібрали на чотири TB2, але початкова ціль була три безпілотники.

Baykar'dan duyuru!

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Announcement from Baykar!

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Оголошення від Baykar! pic.twitter.com/VQxZ5s2jnY — BAYKAR (@BaykarTech) June 27, 2022

У Baykar закликали натомість спрямувати зібрані народом України кошти на іншу допомогу в боротьбі за незалежність проти російських окупантів. Дякуємо, Baykar!