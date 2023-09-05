Новини Софт 05.09.2023 о 16:36

Beeper — поєднання Google Messages та Apple iMessage на одному пристрої, але є нюанс

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Вадим Карпусь

Автор новин

Новий застосунок Beeper дозволяє об’єднати в одному місці багато популярних сервісів обміну повідомленнями, включаючи конкуруючі Google Messages та iMessage. Завдяки цьому можна спілкуватися з людьми з різних екосистем та опрацьовувати повідомлення з різних застосунків.

В останній версії Beeper з’явилася інтеграція Google Messages RCS. Завдяки цьому користувач може підключити свій обліковий запис Google і використовувати Messages і багато його функцій RCS прямо з Beeper. Також у додатку є підтримка iMessage. Таким чином, в одному місці можна працювати з двома сервісами, які зазвичай обмежені тільки своєю власною платформою. Крім зазначених конкуруючих сервісів застосунок Beeper також підтримує Telegram, WhatsApp і Discord (всього понад 10 сервісів), що дозволяє замінити кілька окремих застосунків лише одним.

Beeper – сочетание Google Messages и Apple iMessage на одном устройстве, но есть нюанс

Щоб мати можливість одночасно працювати з Google Messages та iMessage, потрібно взяти участь у бета-тесті Beeper та дочекатися розгляду заявки. Поки що програма знаходиться на ранньому етапі розвитку і не дозволяє додавати сервіси через мобільну версію. Щоб налаштувати iMessage та Google Messages через Beeper, необхідно використовувати настільну програму.

Beeper — поєднання Google Messages та Apple iMessage на одному пристрої, але є нюанс

Щоб додати новий месенджер до Beeper, потрібно виконати такі дії:

  • У настільній програмі Beeper клацнути на іконці шестерні у верхній частині екрана та викликати меню налаштувань;
  • Вибрати Chat Networks;
  • У розділі Labs вибрати iMessage або SMS/RCS (Google Messages);
  • Натиснути Start;
  • Виконати інструкції для додавання облікового запису.

Ці кроки потрібно повторювати для додавання кожного бажаного сервісу обміну повідомленнями. Слід зазначити, що для авторизації доведеться погодитися на передачу своїх облікових даних. У випадку iMessage дані Apple ID будуть використовуватися на іншому пристрої, що служить мостом.

Джерело: 9to5google

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