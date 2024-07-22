Без відсотків, але з комісією: «ПриватБанк» розкрив умови пільгового кредиту на альтернативну енергетику. Як його отримати?

«ПриватБанк» поділився докладною інформацією про умови анонсованої раніше кредитної програми «Джерела Енергії», яка покликана допомогти українцям встановлювати генеруючи потужності альтернативної енергетики.

Охочі фізичні особи можуть отримати кредит на закупівлю обладнання для приватних сонячних та вітрових електростанцій. Своєю чергою, держава повністю компенсує відсоткову ставку по кредиту. Кредит можуть отримати виключно фізичні особи з метою купівлі та встановлення сонячних чи вітрових гібридних систем енергопостачання (потужністю до 10 кВт) для власного житлового будинку або котеджу загальною площею не більше 250 кв.м.

Мінімальна сума кредиту становить 100 тис. грн, а максимальна ─ 480 тис. грн. Перший внесок повинен бути не менше 10% від вартості обладнання. Кредит надається на строк від 12 до 60 місяців. Ставка за програмою «Джерела Енергії» для клієнта (з урахуванням компенсації) становить 0% річних, а ставка без компенсації ─ UIRD 3M (український індекс ставок за депозитами фізичних осіб) +7% річних.

Хоча держава компенсує відсотки по кредиту за програмою «Джерела Енергії», його не можна назвати геть безплатним. За оформлення кредиту стягується разова комісія в розмірі 1,5% від його суми (від 1500 грн до 7200 грн). Схема погашення кредиту ─ ануїтет (щомісячні платежі рівними частинами протягом всього строку дії кредитного договору).

Ознайомитись з повними умовами отримання пільгового кредиту у «ПриватБанку» можна на відповідній сторінці сайті банку. Внизу сторінки знаходиться кредитний калькулятор, який дозволяє наочно провести розрахунки та подати заявку на кредит. Попереднє рішення про отримання такого кредиту банк повідомить протягом двох хвилин.

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