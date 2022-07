IT-індустрія України принесла $3,2 млрд за перші п’ять місяців. Це єдина галузь бізнесу, що зросла у 2022 році

IT-сектор України за перші п’ять місяців (січень-травень 2022 року) забезпечив експортних надходжень на суму $3,2 млрд — на 27% більше за аналогічний період 2021 року. Власне, IT — єдина галузь бізнесу, що зросла у 2022 році, повідомляє OpenDataBot із посиланням на дані Національного банку.

Наразі ІТ складає майже половину від всього обсягу експорту послуг. Якщо точніше, за 5 місяців поточного року частка IT у всьому експорті послуг склала 46%. Для порівняння, рік тому цей показник складав 37%.

З січня по травень 2022 року весь експорт послуг залишився на рівні відповідного періоду минулого року — $6,8 млрд. Водночас експорт товарів впав на 20% — з $22,5 млрд до $17,9 млрд. Падіння зафіксовано в основних категоріях, таких як чорні метали — 38%, продовольство — 6%.

Війна також вплинула на географію експорту товарів. Якщо у 2021 році частки Європи та Азії в загальному обсязі були майже однакові — 38% і 40% відповідно, то у 2022 частка Європи зросла удвічі та експорті склала 78% ($2080 млн з $2651 млн).

Експорт до Європи за період січень-травень 2022 року збільшився на 6% у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року, експорт до Азії скоротився на 86%, до Америки — на 67%, до Африки — на 84%, а до країн СНД — на 74%.

Як держава планує стимулювати розвиток IT в Україні

З врахуванням актуальної статики, та і взагалі, не має дивувати, чому український уряд робить величезну ставку на IT у стратегії економічного відновлення на розвитку країни. Одна із головних цілей нинішнього уряду — збільшення частки IT у ВВП країни з нинішніх 4% до 10% до 2024 року, і значна роль у досягненні цієї мети відведена «Дія.City». На цьому тижні Мінцифра анонсувала нову ініціативу Digital4Freedom, яку у відомстві назвали «діджитал-лендлізом» та націлилися на нескромні 40% частку IT у загальній структурі ВВП. Вона стала частиною 10-річної програми відновлення України (її також називають «планом Маршалла для України»), яку оцінюють у $750 млрд.

Ще раніше уряд запустив шість грантових програм зі створення нових робочих місць, що закладають основу великого проєкту «єРобота» Держава обіцяє почати видавати українцям безповоротні гранти до 250 тисяч грн на новий бізнес. За рік планують видати 20 тис. таких грантів, а загалом на це виділять 5 млрд грн. та дозволять кожному, хто має бажання, навички та план — запустити власну справу, розширити свій малий або середній бізнес, а також розпочати нову кар’єру. В межах цієї програми держава надасть від 750 тис. грн до 3,5 млн грн для IT-стартапів (адмініструватиме ініціативу Український фонд стартапів), а також оплатить навчання українців за новими спеціальностями у сфері IT (передбачені стипендії до 30 тис. грн) — всього на це виділять 1,8 млрд грн, щоб навчити 60 тис. українців (ініціатива «Старт в ІТ», друга назва — IT Generation).