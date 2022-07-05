“Безпека понад усе”: в МОН розповіли про формат 2022/23 навчального року в Україні

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет у ефірі національного телемарафону розповів, що наразі проводиться активна робота задля повернення до офлайн-навчання у 2022/23 навчальному році, проте безпека всіх учасників освітнього процесу залишається першочерговою складовою.

«В умовах воєнного часу ми впроваджуємо очний освітній процес у приміщеннях навчальних закладів виключно за погодженням з органами влади. У разі наявності небезпеки заклад впроваджує дистанційний або змішаний формат навчання. Якщо в укритті не вистачає місць на всіх учасників освітнього процесу, є рекомендації щодо розділення навчання на кілька змін», – повідомив Сергій Шкарлет.

Також розглядається варіант, у межах якого деякі дисципліни викладатимуться в офлайн-форматі, а низка інших – онлайн.

«Ми мусимо забезпечити паспорт безпеки кожного закладу. Покажчики руху до сховища, план евакуації, розрахунковий час заходу до бомбосховища. Кожен із батьків буде проінформований про безпекові умови навчання дітей. Ми докладаємо максимум зусиль, щоб освітній процес розпочався в максимально комфортних умовах», – зауважив Сергій Шкарлет.

За словами Міністра, батьки мають право визначати формат навчання дітей самостійно.

«Якщо батьки побоюються очного навчання, то вони можуть вибрати будь-яку форму навчання для своєї дитини: дистанційну, індивідуальну чи екстернат», – зазначив Сергій Шкарлет.

Раніше у КМДА заявили, що всі 422 школи Києва будуть готові розпочати навчання офлайн з 1 вересня 2022 року.

Источник: МОН