КМДА: Усі 422 столичні школи будуть готові розпочати навчання офлайн 1 вересня

Київські школи продовжують підготовку до нового навчального року. Місто буде готове розпочати навчальний рік стандартно, 1 вересня, у режимі офлайн. Про це повідомила директорка Департаменту освіти та науки Олена Фіданян.

«Найголовніше завдання на новий навчальний рік – це безпека учнів та вчителів. Саме ця тема стала основною в підготовці шкіл. У першу чергу, прилеглі до закладів освіти території буде перевірено спеціалістами ДСНС на наявність вибухонебезпечних предметів. Паралельно з цим триває процес і перевірки об’єктів укриття шкіл — там мають бути підготовлені запаси води, медикаментів та решти необхідного. Для тих шкіл, де укриття немає, підготовлено і буде перевірено сховище в кроковій доступності. На початку навчального року у всіх школах пройдуть необхідні тренування з вчителями і дітьми щодо дій під час повітряної тривоги», – зазначила Олена Фіданян.

Також вона додала, що діти, які з тих чи інших причин не мають змогу повернутись до Києва, будуть навчатися дистанційно.

«Ми розуміємо, що далеко не всі можуть повернутися за парти, а дехто навіть залишився на окупованій території. Саме тому ми маємо бути максимально гнучкими та дати можливість юним українцям продовжити навчання в наших школах і за нашою стандартною програмою», – підкреслила Олена Фіданян.

Підготовка до відкриття першого вересня ведеться у всіх 422 школах Києва.

Нещодавно Київрада схвалила рішення, що дозволить розпочати процес влаштування укриттів у закладах освіти, де таких укриттів немає. Відповідний проект рішення «Про забезпечення умов створення найпростіших укриттів у закладах дошкільної та загальної середньої освіти комунальної власності» підтримали 85 депутатів. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Сьогодні ми схвалили рішення, що дозволить розпочати процес влаштування укриттів у тих закладах освіти столиці, де укриттів немає. Ми маємо привести до ладу – відремонтувати чи відреконструювати, забезпечити необхідними засобами – укриття в комунальних школах та садочках. Адже війна триває, залишається загроза ракетних обстрілів столиці. І ми повинні створити безпечні умови та захистити наших дітей, вчителів та загалом киян», – сказав Віталій Кличко.

Джерело: КГГА