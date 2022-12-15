Безпілотний реактивний винищувач Bayraktar Kızılelma здійснив свій перший політ

Компанія Baykar повідомила про перший успішний політ реактивного винищувача Bayraktar Kızılelma, який був розроблений на національному рівні. Політ тривав 18 хвилин.

Проєкт Bayraktar Kızılelma було розпочато у 2021 році. Компанія Baykar створювала його на 100% власним капіталом. Літальний апарат з бортовим номером TC-ÖZB зійшов з виробничої лінії 14 листопада 2022 року та був переданий до Центру льотної підготовки та випробувань. Після випробувань, які тривали протягом місяця, відбувся перший політ БПЛА – приблизно через рік після початку проєкту. Bayraktar Kızılelma розроблявся з урахуванням необхідності використання на коротких злітно-посадкових смугах. Наприклад, він може застосовуватись на кораблях. Конструкція безпілотника забезпечує низьку радіолокаційну помітність. Як зазначає розробник, перший турецький безпілотний винищувач, який має злітну вагу 6 тонн, використовуватиме всі боєприпаси національного виробництва та матиме заплановану вантажопідйомність 1500 кг.

Очікується, що винищувач Bayraktar Kızılelma можна буде використовувати для виконання різноманітних військових задач, включаючи повітряний бій, стратегічні наступальні дії, авіаційна підтримка, придушення та знищення засобів протиповітряної оборони противника тощо.

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Нагадаємо, цей безпілотний апарат планується випускати з двигунами українського виробництва у вигляді двох модифікацій: дозвуковий MIUS-A з двигуном АІ-25ТЛТ від «Івченка-Прогрес» та надзвуковий MIUS-B з двигуном «Івченко-Прогрес» АІ-322Ф або турецьким TEI TF-6000. Як очікується, Bayraktar Kızılelma вироблятимуть на майбутньому українському заводі.

Джерело: baykartech