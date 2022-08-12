Baykar хоче випускати на заводі в Україні не тільки Bayraktar TB2 та Akıncı, а й новий безпілотний винищувач — Bayraktar Kizilelma

Турецька компанія Baykar Makina збирається випускати на майбутньому українському заводі не тільки вже добре знайомі нам безпілотники Bayraktar TB2 та Bayraktar Akıncı, а також нову модель — безпілотний винищувач Bayraktar Kizilelma. Про це у великому інтерв’ю Фонду компетентної допомоги армії «Повернись живим» розповів гендиректор компанії Халук Байрактар.

Минулого тижня стало відомо, що Baykar зареєструвала представництво в Україні та придбала ділянку для будівництва заводу, де буде виробляти безпілотники. Якщо пам’ятаєте, ще наприкінці вересня 2021 року уряд підписав меморандум з турецькою компанією Bayraktar Savunma щодо будівництва навчально-випробувального центру, в якому також йшлося про можливість організації в перспективі спільного виробництва БПЛА на українській території. На початку лютого 2022 року Київ та Анкара підписали додаткову угоду, що передбачає створення заводу з виготовлення безпілотників Bayraktar в Україні. Завод можуть побудувати в Україні протягом кількох місяців, а запустити — наприкінці 2023 року.

В інтерв’ю є дуже багато про історію становлення Baykar — на самому початку компанія випускала лише один Bayraktar TB2 на місяць, а зараз виробничі потужності дозволяють щомісяця виготовляти 20 одиниць безпілотників Bayraktar TB2. Наприкінці червня Міноборони повідомляло, що отримало близько півсотні турецьких безпілотників Bayraktar TB2 та законтрактувала ще десятки бортів.

Тепер до суті — станом на серпень 2022 року партнери вже розпочали на території України будівництво фабрики, дослідницького центру та центру передового виробництва. Окрім Bayraktar TB2 та Bayraktar Akıncı, як вже зазначалося, там планують випускати новітні безпілотні винищувачі Bayraktar Kizilelma. У Baykar сприймають Україну як стратегічного партнера та перспективну виробничу базу для втілення майбутніх довгострокових проєктів. Водночас гендиректор Baykar Халук Байрактар наголосив, що в Україні планують виробляти повністю всі системи та компоненти: не лише фюзеляж, але й електроніку, програмне забезпечення тощо.

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Щодо Bayraktar Kizilelma, який називають Golden Apple — це реактивний надзвуковий малопомітний палубний БПЛА з українським двигуном. Вперше прототип нового бойового безпілотника показали у березні 2022 року. Він має злітну вагу близько 6000 кг та може підняти в повітря до 1500 кг бойового навантаження. Планується дві модифікації — дозвуковий MIUS-A з двигуном АІ-25ТЛТ від «Івченка-Прогрес» та надзвуковий MIUS-B з двигуном «Івченко-Прогрес» АІ-322Ф або турецьким TEI TF-6000. Bayraktar Kizilelma насамперед призначений для придушення ППО противника, а також здійснення ракетних атак, вогневої підтримки з повітря та стратегічних атак. Серед ключових особливостей Bayraktar Kizilelma — зліт і посадка з TCG Anadolu за допомогою тросів і гаків, що уловлюють апарат, без допомоги катапульти, радар з активною фазованою антенною решіткою, мала ефективна площа розсіювання, вертикальне оперення та передні горизонтальні керма (аеродинамічна схема «Качка»), можливість агресивного маневрування, малопомітність та використання ШІ для повної автомії, зокрема й у складі угрупування з кількох таких «пташок».

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Наприкінці липня «Повернись живим» в межах угоди на 16,5 млн доларів придбав для ЗСУ одразу три ударні безпілотники «Байрактар», допоміжне обладнання та боєприпаси, а у серпні офіційно підписав у Стамбулі з Baykar меморандум про подальше партнерство. Також варто згадати, що раніше «Повернись живим» першим серед інших таких фондів отримав дозвіл купувати за кордоном товари військового призначення (цей статус дозволяє йому без посередників купувати у виробників потрібні товари) та надалі сконцентрується саме на летальному озброєнні для української армії.

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