Білл Гейтс, Цукерберг та Ріанна «засвітились» на передвесільній вечірці сина найбагатшої людини Азії

За оцінками Forbes, індійський мільярдер Мукеш Амбані — дев’ятий у рейтингу найбагатших людей світу зі статками у $118 млрд. Він керує Reliance Industries — конгломератом, який охоплює різноманітні галузі: від нафти та газу до телекомунікацій.

Як зазначає CNBC, вихідними Амбані організував пишне триденне святкування перед весіллям свого молодшого сина Ананта, запланованого на кінець року. Судячи з відео, які завірусились у соцмережі, гуляння розпочалось виступом Ріанни, а серед гостей помітили відомих технологічних магнатів — засновника Microsoft Білла Гейтса і гендиректора Meta Марка Цукерберга.

Присутність Цукерберга має сенс: у 2020 році Facebook інвестував $5,7 мільярда у компанію Jio Platforms Limited, що належить Reliance Industries, а у 2022 році Meta випустила функцію, яка дозволяє користувачам переглядати та купувати продукти в застосунку JioMart у WhatsApp. Microsoft та деякі інші підприємства Reliance Industries також співпрацюють.

Серед решти гостей заходу, який відбувся в місті Джамнагар в індійському штаті Гуджарат, були присутні «король Боллівуду» Шахрукх Кхан та Іванка Трамп, дочка колишнього президента США Дональда Трампа.

За даними Reuters, список запрошених включав 1200 осіб, а для їх частування запросили 100 шеф-кухарів, які приготували 500 різноманітних страв. Гостям були надані чартерні літаки з Нью-Делі та Мумбаю, а також послуги перукарів, візажистів і стилістів.

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