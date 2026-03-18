Meta відключає Horizon Worlds на VR-гарнітурах Quest

Horizon Worlds / Meta

Meta Platforms з 15 червня 2026 року припинить роботу Horizon Worlds на VR-гарнітурах Meta Quest — користувачі втратять доступ до сервісу у віртуальній реальності, а платформа продовжить існувати лише у мобільному форматі.





Йдеться про соціальний VR-простір, який Meta розвивала як основу власного метасвіту: користувачі могли створювати світи, взаємодіяти через аватари та проводити час у спільних активностях.

Після 15 червня можливість створювати, публікувати та оновлювати VR-світи буде відключена, як і сам доступ до Horizon Worlds через гарнітури Quest. Водночас компанія залишає сервіс доступним у застосунку Meta Horizon на смартфонах.

Представник Meta підтвердив зміну підходу:





“Ми зміщуємо фокус Worlds майже повністю на мобільний формат”

Так Horizon Worlds втрачає свою основну функцію як VR-платформа і переходить у формат мобільного соціального сервісу.

Нагадаємо, що у січні компанія закрила одразу три внутрішні VR-студії — Armature, Sanzaru та Twisted Pixel — і скоротила інвестиції у створення ігор та контенту для віртуальної реальності.

Паралельно під скорочення потрапив підрозділ Reality Labs: за різними оцінками, роботу втратили понад тисяча співробітників, тобто близько 10% команди.

Ще один показовий крок — закриття сервісу Horizon Workrooms, який позиціонувався як VR-простір для роботи і зустрічей. Його повністю відключили у лютому 2026 року разом із частиною бізнес-напрямів, пов’язаних із VR.

Крім того, Meta поставила на паузу розширення своєї VR-екосистеми: компанія призупинила програму ліцензування Horizon OS для сторонніх виробників, яка мала створити ширший ринок пристроїв.

Усе це відбувається на тлі багаторічних витрат на метавсесвіт — підрозділ Reality Labs накопичив десятки мільярдів доларів збитків із 2020 року, а сам Horizon Worlds так і не став масовим продуктом.

У підсумку Meta поступово згортає експерименти з повністю VR-орієнтованим метасвітом і переорієнтовує ресурси на інші напрями — насамперед штучний інтелект, мобільні сервіси та носимі пристрої.

Джерело: Bloomberg