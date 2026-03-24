Марк Цукерберг таємно виховує СЕО-двійника із персонального ШІ-агента

Ось одна робота, за автоматизацію якої за допомогою ШІ точно нікому не буде шкода. За новими даними The Wall Street Journal, генеральний директор Meta Марк Цукерберг створює агента ШІ для виконання обов’язків CEO.





Агент ШІ вже допомагає Цукербергу швидше отримувати інформацію, наприклад, витягуючи відповіді, до яких йому зазвичай довелося б звертатися через кілька рівнів співробітників, — повідомляє джерело, знайоме з проєктом. Де саме це суттєво відрізняється від звичайного чатбота або де проявляються агентські можливості, поки неясно.

Позитивно для Цукерберга: здається, він настільки вірить у хайп власних технологій, що дозволяє їм частково замінювати його власну роль у компанії. Це той самий тип переконаності, який він демонстрував, коли перейменував свою багатомільярдну імперію з Facebook на Meta задля створення масштабного віртуального світу “Метавсесвіт”, щоб конкурувати з нашим звичайним фізичним. Цей експеримент вартував Цукербергу $80 млрд збитків.

Частина одержимості Цукерберга ШІ полягає у використанні його для оптимізації його компанії з 78 000 співробітників, спрощення організаційної структури та прискорення продуктивності. У січневому звіті про прибутки Цукерберг заявив, що компанія “інвестує в інструменти, орієнтовані на ШІ, щоб працівники Meta могли робити більше”.





“Ми підвищуємо рівень окремих співробітників і спрощуємо команди. Якщо ми це зробимо, я думаю, що ми досягнемо значно більше і це буде набагато цікавіше”, — описав він, за даними WSJ.

Ця пропаганда ШІ з верхівки проникла у всі куточки компанії. Співробітників заохочують відвідувати навчальні зустрічі з ШІ кілька разів на тиждень, брати участь у хакатонах з ШІ та створювати власні інструменти ШІ для роботи. І чи то за власною ініціативою, чи за наказом Цукерберга, співробітники — чиї оцінки ефективності тепер частково залежать від використання ШІ — здаються готовими до цього.

На внутрішній дошці повідомлень багато публікацій співробітників, які захоплюються новими випадками використання ШІ та новими інструментами, створеними з його допомогою. Дехто використовує агентів ШІ, як My Claw, як особистих секретарів, отримуючи доступ до повідомлень та робочих файлів, і використовуючи їх для спілкування з колегами — або навіть з їхніми власними агентами ШІ.

Ще один варіант, що набирає популярності серед співробітників, створений працівником Meta. Під назвою Second Brain його творець описав його як “шефа персоналу ШІ”, який нібито може індексувати та запитувати документи для проєктів. На внутрішній дошці співробітники створили групу, де їхні персональні агенти ШІ спілкуються між собою, імітуючи соціальну мережу для агентів ШІ під назвою “Moltbook”, яка раніше цього року викликала великий хайп і яку Meta нещодавно придбала.

Але те, про що заявляє WSJ, заслуговує окремої уваги. Схоже, Марк Цукерберг вирішив створити собі ШІ-двійника, не інакше:

“Генеральний директор Meta Марк Цукерберг розробляє персонального агента ШІ — так званого “агента CEO” — щоб оптимізувати свої виконавчі обов’язки у Meta Platforms. Цей агент, що все ще перебуває на стадії розробки, швидко отримує інформацію, замінюючи кілька рівнів людських посередників. Всередині компанії використання ШІ швидко зростає і тепер частково враховується в оцінках ефективності співробітників”, — пише WSJ.

Нещодавній критичний інцидент з безпекою у компанії показав, як культура швидкого впровадження ШІ може обернутися проти самої компанії. Коли інженер-програміст використав внутрішнього агента ШІ для розбору технічного питання, поставленого колегою на внутрішній дошці, ШІ “вийшов з-під контролю”, опублікувавши відповідь без затвердження співробітника. Інший працівник прочитав пост і діяв за хибною порадою ШІ, що призвело до того, що великі обсяги конфіденційних даних компанії та користувачів були доступні інженерам без належного доступу майже дві години.

У контексті перебудови компанії під ШІ Meta не лише розробляє внутрішні агенти для своїх співробітників, а й вводить придбані рішення на стратегічному рівні. Наприклад, у 2025 році Meta придбала китайський стартап Manus — одного з ключових розробників загального призначення ШІ‑агентів, здатних автономно виконувати багатоетапні завдання, включно з дослідженням, обробкою файлів і виконанням коду, що має бути інтегровано як у продукти Meta AI, так і в сервіси Facebook та WhatsApp. Їхній генеральний директор Xiao Hong приєднався до Meta в ролі віцепрезидента, а команда Manus продовжує роботу в Сінгапурі.

Джерело: Futurism