Біллі Айліш з’явиться в ритм-грі Fortnite Festival — її ігровий персонаж вийде на головну сцену 23 квітня

Розробники Fortnite анонсували наступну велику музичну співпрацю. З 23 квітня Біллі Айліш стане ігровим персонажем. Її можна буде побачити в Victory Crown.

Поки що доступно не дуже багато подробиць. Повідомляється, що співачка стане головним артистом наступного сезону Fortnite Festival, внутрішньоігрового режиму, схожого на Rock Band, запущеного минулого року. Отже, можна очікувати, що пісні Біллі Айліш можна буде відтворювати в цьому режимі, а її неоново-зелений скін персонажа з’явиться в ігровому магазині (імовірно, у варіанті Lego).

Fortnite Festival Main Stage: 4.23.24 pic.twitter.com/dxaQBsqD4A — billie eilish (@billieeilish) April 22, 2024

Біллі Айліш – це далеко не перша знаменита зірка, представлена в грі Fortnite. Раніше тут з’являлися Леді Гага, Аріана Гранде та Емінем. Нещодавно Fortnite провела свою щорічну співпрацю з Coachella.

Наразі Fortnite перебуває в розпалі сезону на тему грецької міфології, який стартував у березні, який також включає великий кросовер з Avatar: The Last Airbender.

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Джерело: The Verge