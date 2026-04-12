Більше ніж гра: GTA 6 Online може стати новим Fortnite

Мета-всесвіт у GTA 6 Online як у Roblox та Fortnite? / GameRant
Rockstar Games розглядає можливість перетворення GTA 6 Online на масштабну платформу-хаб, яка вийде за межі класичного багатокористувацького режиму. Як повідомляє видання Game Rant, розробники планують надати гравцям інструменти для створення власного контенту.


Така стратегія наближає серію до концепції метавсесвіту, яку успішно реалізували Fortnite та Roblox. Замість простого додавання нових місій, студія може дозволити спільноті створювати власні ігрові світи та режими безпосередньо в екосистемі Grand Theft Auto.

Цей крок виглядає логічним після придбання команди Cfx.re, яка стоїть за найпопулярнішими серверами для рольових ігор FiveM та RedM. Інтеграція професійних інструментів для створення контенту дозволить Rockstar утримувати аудиторію роками.

Використання моделі “платформи” означає, що GTA Online перестане бути просто додатком до сюжетної кампанії. Вона може стати самостійним цифровим простором, де бренди, музиканти та розробники зможуть взаємодіяти з мільйонами користувачів.


Для індустрії це може стати революцією, оскільки якість графіки та фізики Rockstar у поєднанні з гнучкістю Roblox створить унікальний продукт. Користувачі зможуть не лише грати за правилами розробників, а й вибудовувати власні правила.

Проте такий підхід ставить перед компанією складні питання модерації та монетизації. Rockstar доведеться знайти баланс між свободою творчості та збереженням унікальної атмосфери кримінального світу Вайс-Сіті.

Очікується, що нова онлайн-платформа буде підтримуватися протягом десятиліття, отримуючи масштабні оновлення рушія та контенту. Це дозволить грі залишатися актуальною навіть після зміни поколінь консолей.

Якщо ці плани будуть реалізовані, GTA 6 стане не просто головним релізом року, а фундаментом для нової форми соціальних медіа та розваг, де кожен гравець зможе стати творцем власної історії.

Джерело: Game Rant

Файно є
Йой, най буде!
Трясця!
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
