Fortnite повертається в Google Play: Epic виграла суд проти Google

Після майже шестирічної відсутності Fortnite офіційно повертається в Google Play — вже з 19 березня 2026 року гра стане доступною “повсюдно”. Це стало можливим після завершення багаторічного судового конфлікту між Epic Games та Google.
Epic підтвердила запуск у соцмережах:
“Fortnite повертається до Google Play повсюдно вже цього тижня”.
Водночас джерела уточнюють, що попередній запуск був обмеженим.
Fortnite формально вже поверталася до Google Play у грудні 2025 року після перших судових зрушень. Однак тоді реліз був частковим — гра була доступна не в усіх країнах і, ймовірно, поширювалася поступово.
Тепер ідеться про повноцінне глобальне повернення без обмежень. У деяких регіонах (як-от США) гру вже можна завантажити, але з 19 березня вона має з’явитися “повсюдно”.
Конфлікт почався у серпні 2020 року, коли Epic Games навмисно порушила правила Google Play і App Store, додавши у Fortnite власну платіжну систему зі знижкою для гравців.Це сталося в рамках кампанії проти комісій у 30%, які стягують платформи. Після оновлення Epic прямо звернулася до гравців, пояснюючи, що купівля напряму дешевша.
Google та Apple оперативно видалили Fortnite зі своїх магазинів, після чого Epic одразу подала судові позови. Компанія фактично намагалася довести, що великі платформи діють як монополії.
Судові баталії: чим відрізнялися справи проти Google і Apple
Справи проти Google і Apple розвивалися паралельно, але з різними результатами.
У випадку з Apple суд частково став на бік платформи — компанії дозволили зберегти більшість своєї моделі, хоча й змусили відкрити певні можливості для сторонніх платежів.
Натомість у справі проти Google позиція Epic виявилася сильнішою. Суд визнав, що:
- Google обмежувала конкуренцію серед магазинів додатків.
- Компанія фактично контролювала розповсюдження Android-додатків.
- Політика комісій і умов була антиконкурентною.
Після видалення у 2020 році Fortnite не зникла з Android повністю — Epic просувала альтернативний спосіб встановлення через APK та власний лаунчер.Однак це створювало серйозні бар’єри: процесс встановлення ускладнювався, користувачі скаржилися на набридливі попередження системи безпеки Android і не поспішали виявляти довіру до продукту.
У результаті мобільна аудиторія Fortnite суттєво скоротилася, а вплив гри на платформі Android зменшився.
