Fortnite повертається в Google Play: Epic виграла суд проти Google

Fortnite / Variety

Після майже шестирічної відсутності Fortnite офіційно повертається в Google Play — вже з 19 березня 2026 року гра стане доступною “повсюдно”. Це стало можливим після завершення багаторічного судового конфлікту між Epic Games та Google.





Epic підтвердила запуск у соцмережах:

“Fortnite повертається до Google Play повсюдно вже цього тижня”.

Водночас джерела уточнюють, що попередній запуск був обмеженим.

Fortnite формально вже поверталася до Google Play у грудні 2025 року після перших судових зрушень. Однак тоді реліз був частковим — гра була доступна не в усіх країнах і, ймовірно, поширювалася поступово.





Тепер ідеться про повноцінне глобальне повернення без обмежень. У деяких регіонах (як-от США) гру вже можна завантажити, але з 19 березня вона має з’явитися “повсюдно”.

Конфлікт почався у серпні 2020 року, коли Epic Games навмисно порушила правила Google Play і App Store, додавши у Fortnite власну платіжну систему зі знижкою для гравців.Це сталося в рамках кампанії проти комісій у 30%, які стягують платформи. Після оновлення Epic прямо звернулася до гравців, пояснюючи, що купівля напряму дешевша.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Google та Apple оперативно видалили Fortnite зі своїх магазинів, після чого Epic одразу подала судові позови. Компанія фактично намагалася довести, що великі платформи діють як монополії.

Судові баталії: чим відрізнялися справи проти Google і Apple

Справи проти Google і Apple розвивалися паралельно, але з різними результатами.

У випадку з Apple суд частково став на бік платформи — компанії дозволили зберегти більшість своєї моделі, хоча й змусили відкрити певні можливості для сторонніх платежів.

Натомість у справі проти Google позиція Epic виявилася сильнішою. Суд визнав, що:

Google обмежувала конкуренцію серед магазинів додатків.

Компанія фактично контролювала розповсюдження Android-додатків.

Політика комісій і умов була антиконкурентною.

Після видалення у 2020 році Fortnite не зникла з Android повністю — Epic просувала альтернативний спосіб встановлення через APK та власний лаунчер.Однак це створювало серйозні бар’єри: процесс встановлення ускладнювався, користувачі скаржилися на набридливі попередження системи безпеки Android і не поспішали виявляти довіру до продукту.

У результаті мобільна аудиторія Fortnite суттєво скоротилася, а вплив гри на платформі Android зменшився.





Джерело: 9to5 Google