

Fortnite повертається в Google Play: Epic виграла суд проти Google

Софія Шадріна

Fortnite / Variety
Після майже шестирічної відсутності Fortnite офіційно повертається в Google Play — вже з 19 березня 2026 року гра стане доступною “повсюдно”. Це стало можливим після завершення багаторічного судового конфлікту між Epic Games та Google.


Epic підтвердила запуск у соцмережах:

“Fortnite повертається до Google Play повсюдно вже цього тижня”.

Водночас джерела уточнюють, що попередній запуск був обмеженим.

Fortnite формально вже поверталася до Google Play у грудні 2025 року після перших судових зрушень. Однак тоді реліз був частковим — гра була доступна не в усіх країнах і, ймовірно, поширювалася поступово.


Тепер ідеться про повноцінне глобальне повернення без обмежень. У деяких регіонах (як-от США) гру вже можна завантажити, але з 19 березня вона має з’явитися “повсюдно”.

Конфлікт почався у серпні 2020 року, коли Epic Games навмисно порушила правила Google Play і App Store, додавши у Fortnite власну платіжну систему зі знижкою для гравців.Це сталося в рамках кампанії проти комісій у 30%, які стягують платформи. Після оновлення Epic прямо звернулася до гравців, пояснюючи, що купівля напряму дешевша.

Google та Apple оперативно видалили Fortnite зі своїх магазинів, після чого Epic одразу подала судові позови. Компанія фактично намагалася довести, що великі платформи діють як монополії.

Судові баталії: чим відрізнялися справи проти Google і Apple

Справи проти Google і Apple розвивалися паралельно, але з різними результатами.

У випадку з Apple суд частково став на бік платформи — компанії дозволили зберегти більшість своєї моделі, хоча й змусили відкрити певні можливості для сторонніх платежів.

Натомість у справі проти Google позиція Epic виявилася сильнішою. Суд визнав, що:

  • Google обмежувала конкуренцію серед магазинів додатків.
  • Компанія фактично контролювала розповсюдження Android-додатків.
  • Політика комісій і умов була антиконкурентною.

Після видалення у 2020 році Fortnite не зникла з Android повністю — Epic просувала альтернативний спосіб встановлення через APK та власний лаунчер.Однак це створювало серйозні бар’єри: процесс встановлення ускладнювався, користувачі скаржилися на набридливі попередження системи безпеки Android і не поспішали виявляти довіру до продукту.

У результаті мобільна аудиторія Fortnite суттєво скоротилася, а вплив гри на платформі Android зменшився.

GTA у Fortnite: натхнена грою карта Grand Heist City стартує 14 березня


Джерело: 9to5 Google

 

Популярні новини

YouTube Music вимагає грошей за перегляд текстів пісень: 5 безплатно, далі — Premium
Google Maps отримав 3D-навігацію для водіїв і чатбот Gemini
YouTube закрив коментарі та описи відео для людей із блокувальниками реклами
Google Project Genie обвалив акції відеоігрових компаній: це ШІ, що створює 3D-світи
Google Pixel 10a: офіційний рендер, ціна та дата виходу
Обережно: функцію зміни невдалої адреси Gmail використовують для фішингу
Штучного інтелекту мало не буває: Google максимально розширює ШІ-функції у Workspace та Drive
Коли ШІ потрібен не всюди: нові функції Gemini запускають “нескінченний” пошук на Google TV
Google представила новий ШІ для перекладу: 3 моделі, підтримка 55 мов і запуск на смартфоні
YouTube Music додав ШІ-генератор плейлистів: як увімкнути на Android та iOS
Google готова за три долари врятувати ваш старий ПК, несумісний з Windows 11
В Android 17 додали інструмент DeliQueue: він зробить інтерфейс "плавнішим"
Сумарна потужність ПК та консолей гравців у Fortnite перевищує 30 ГВт
Прискорить Android-смартфони: Google готує нову функцію AutoFDO
Перші скріншоти Android 17: сповіщення та швидкі налаштування
Google Meet отримав "живий" переклад в застосунках на Android та iOS
AirDrop для всіх: Google розширить обмін файлами з iPhone на "багато" Android-смартфонів
Всюди ШІ: Google додала Gemini в адресний рядок Chrome
Підступний баг Google Pixel: вас чують на іншому боці, коли абонент пропустив або скинув виклик
Відповідатиме Google: маячня Gemini довела 36-річного чоловіка до самогубства
Повстання гаджетів: пристрої Google Home масово “йдуть” від своїх хазяїв
Що думаєте про цю статтю?
