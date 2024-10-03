Bitwise подала заявку на перший біржовий фонд XRP

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Компанія Bitwise Asset Management, що керує біржовим криптовалютним індексним фондом для приватних осіб, інвестиційних менеджерів та установ, оголосила про подання початкової реєстраційної заяви до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) для запуску XRP ETP. Згідно з поданими документами, новий фонд безпосередньо володітиме активами XRP.

“Ми віримо, що у XXI столітті блокчейни принесуть нові аполітичні грошові активи та дозволять створювати додатки без необхідності отримання дозволів “, – сказав генеральний директор Bitwise Хантер Хорслі.

У тексті самої заявки йдеться про те, що функції адміністратора фонду виконуватиме Bank of New York Mellon, а Coinbase Custody зберігатиме кошти фонду Bitwise XRP ETF.

Щоправда, керівник досліджень Galaxy Digital Алекс Торн вважає, що шанси успіху заявки майже нульові. У SEC до 7 жовтня є час, щоб подати апеляцію на рішення судді від липня 2023 року, в якому йшлося про те, що вторинні продажі XRP через біржі не є цінними паперами.

Напередодні компанії Bitwise запустила спотові ETP на Bitcoin та Ethereum, а також у серпні 2024 року придбала компанію ETC Group, провідного емітента крипто-ETP у Європі.

Що таке XRP?

Криптовалюта XRP працює на блокчейні XRP Ledger (XRPL), що найчастіше використовується для проведення міжнародних платежів і грошових переказів. Крім того, XRPL підтримує участь інституцій у децентралізованих фінансах (DeFi), токенізацію реальних активів та взаємодію з Ethereum Virtual Machine (EVM).

XRP посідає 7-ме місце серед найбільших криптоактивів з ринковою капіталізацією $30 млрд та понад 5 мільйонами активних гаманців.

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Цікаво, що ціна XRP, як не дивно, на заявку від Bitwise позитивно не відреагувала і навіть покотилась вниз (як і ринкова капіталізація). Але торговий підріс.

Трохи про ETP та ETF

ETP (Exchange-Traded Product) – це загальний термін, що охоплює всі види фінансових продуктів, які торгуються на біржах, як і звичайні акції. ETP може містити різні види інвестиційних продуктів, таких як біржові індексні фонди (ETF), біржові облігації (ETN) та товарні активи (ETC).

А ETF — це фонд, що відстежує певний індекс, товар, облігацію чи кошик активів і торгується на біржі як звичайні акції. ETF має інвестиційний портфель і, зазвичай, націлений на довгострокове інвестування.

Акція (пай) ETF — це іменний цінний папір, який підтверджує опосередковане право власника на відповідну частину активів фонду. Купівля частини в ETF дає інвестору можливість вкластися, наприклад, одразу в усі цінні папери, що входять до індексу, на якому базується конкретний фонд.

В цьому випадку, XRP ETF дасть інвестору можливість стежити за рухом ціни даної криптовалюти, не маючи її на руках. Замість того щоб самостійно розбиратися з криптовалютними біржами й гаманцями, інвестор може купити акції XRP ETF через звичайні брокерські рахунки.

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