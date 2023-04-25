Blizzard опублікувала системні вимоги Diablo IV: 90 ГБ місця на SSD та безперервне інтернет-з’єднання

У міру наближення до відкритого бета-тестування Diablo IV «Server Slam» 12 травня та офіційного виходу 5 червня компанія Blizzard Entertainment оголосила остаточні системні вимоги до ПК для запуску гри.

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Розробники підготували чотири варіанти рекомендованих конфігурацій. У всіх випадках потрібне використання комп’ютера з 64-бітною ОС Windows 10 (версія 1909) або новіше, 90 ГБ вільного простору на твердотілому накопичувачі та широкосмугове підключення до Інтернету.

Мінімальні (для запуску Diablo IV з вихідною роздільною здатністю 1080p, роздільною здатністю рендерингу 720p, низькими налаштуваннями графіки та частотою 30 кадрів в секунду)

Процесор: Intel Core i5-2500K або AMD FX-8350

Оперативна пам’ять: 8 ГБ

Відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 660 або AMD Radeon R9 280

DirectX: Версія 12

Середні (для запуску Diablo IV з роздільною здатністю 1080p, середніми налаштуваннями графіки та частотою 60 кадрів в секунду)

Процесор: Intel Core i5-4670K або AMD Ryzen 1300X

Оперативна пам’ять: 16 ГБ

Відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 або AMD Radeon RX 470

DirectX: Версія 12

Високі (для запуску Diablo IV з роздільною здатністю 1080p, високими налаштуваннями графіки та частотою 60 кадрів за секунду)

Процесор: Intel Core i7-8700K або AMD Ryzen 2700X

Оперативна пам’ять: 16 ГБ

Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2060 або AMD Radeon RX 5700 XT

DirectX: Версія 12

Ultra 4K (для запуску Diablo IV з роздільною здатністю 4K, налаштуваннями графіки Ultra та частотою 60 кадрів на секунду)

Процесор: Intel Core i7-8700K або AMD Ryzen 7 2700X

Оперативна пам’ять: 32 ГБ

Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080; NVIDIA GeForce RTX 40 Series для повної підтримки DLSS3 або AMD Radeon RX 6800 XT

DirectX: Версія 12

Blizzard зазначає, що комп’ютери, які не відповідають мінімальним вимогам, включаючи системи зі стандартними жорсткими дисками, 2-ядерними процесорами та вбудованими відеочіпами, зможуть запускати Diablo IV, але «ігровий досвід може бути значно погіршений».

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Гра Diablo IV вийде 5 червня на платформах ПК, Microsoft Xbox One і Xbox Series X|S, Sony PlayStation 4 і PlayStation 5. Гравці, які оформили попереднє замовлення, зможуть поринути в ігровий світ з 1 червня. Нове бета-тестування Diablo IV (вже третє за рахунком) стартує 12 травня.

Джерело: neowin