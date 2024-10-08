Блокування Telegram: Полтавська облрада готується до заборони месенджера в області

Полтавська обласна рада почала підготовку до голосування щодо заборони месенджера Telegram на території області. Про такі плани стало відомо з трансляції засідання депутатської комісії з питань регламенту.

Комісія депутатів розглянула питання «Про заборону використання Telegram». Один з депутатів зазначив, що йому довелося реєструватися через цей месенджер, щоб потрапити на Державний аграрний реєстр. Це викликало обурення серед депутатів, оскільки «сервери Telegram знаходяться у Санкт-Петербурзі», що створює ризик передачі інформації до росії.

Посилаючись на роз’яснення українських спецслужб, депутати одноголосно рекомендували заборонити Telegram на Полтавщині. Тепер це питання буде розглянуте на сесійному засіданні Полтавської обласної ради.

Нагадаємо, з минулого місяця в Україні заборонено використовувати Telegram на робочих пристроях чиновникам і військовим. Використання месенджера також обмежено на об’єктах критичної інфраструктури через загрозу національній безпеці.

СБУ та Генштаб повідомили, що росіяни активно використовують Telegram для кібератак, поширення шкідливого програмного забезпечення, визначення геолокації користувачів та коригування ракетних ударів.

Джерело: zmist

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