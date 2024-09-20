Загроза нацбезпеці: Україна обмежить Telegram для держслужбовців і військових (оновлено)

Національний координаційний центр кібербезпеки України ухвалив рішення обмежити використання Telegram в державних структурах та на об’єктах критичної інфраструктури.

Оновлено 20.09, 19:30. Додано коментар пресслужби Telegram.

19 вересня відбулося засідання НКЦК, на якому зібралися представники ключових державних органів та силових структур України. Серед учасників були керівники Держспецзв’язку, Нацполіції, Генштабу ЗСУ, СБУ, Міноборони, НБУ, Мінцифри, МЗС, розвідувальних органів та регуляторів у сфері електронних комунікацій.

Олександр Литвиненко, Секретар РНБО, підкреслив необхідність спільних зусиль для протидії кіберзагрозам. Головною темою обговорення стали ризики для національної безпеки, пов’язані з використанням Telegram під час війни з росією.

Кирило Буданов, начальник ГУР МО, надав докази доступу російських спецслужб до приватних повідомлень користувачів Telegram, включно з видаленими, та їхніх персональних даних. Він наголосив, що питання Telegram стосується не свободи слова, а національної безпеки.

Онлайн-курс "Delivery Management" від robot_dreams. За 2 місяці ви на практиці прокачаєте делівері-майндсет, щоб ефективно управляти проєктами в ІТ, лідити великі команди й будувати стійкі бізнес-процеси у доставці програмного забезпечення. . Про курс

Представники СБУ та Генштабу ЗСУ повідомили про активне використання Telegram ворогом для кібератак, поширення фішингу, встановлення геолокації користувачів і корегування ракетних ударів.

НКЦК заборонив встановлення та використання Telegram на службових пристроях працівників державних органів, військовослужбовців, співробітників сектору безпеки й оборони, а також підприємств критичної інфраструктури. Винятком стануть особи, для яких використання месенджера є частиною службових обов’язків.

Учасники засідання також обговорили заходи для забезпечення стабільної роботи мобільного зв’язку та інтернету в умовах воєнного стану. Вони підтримали створення галузевого центру обміну інформацією про кіберзагрози за європейською моделлю ISAC. Крім того, ухвалили рішення щодо забезпечення безперервної роботи електронних комунікаційних мереж під час відключень електроенергії.

НКЦК ухвалив низку рішень для розвитку кібербезпеки в Україні. Серед них — започаткування національної ініціативи для посилення ролі жінок у кібербезпеці та впровадження автоматизованої платформи CyberTracker для моніторингу реалізації Стратегії кібербезпеки України.

Онлайн-курс "Delivery Management" від robot_dreams. За 2 місяці ви на практиці прокачаєте делівері-майндсет, щоб ефективно управляти проєктами в ІТ, лідити великі команди й будувати стійкі бізнес-процеси у доставці програмного забезпечення. . Про курс

У коментарі сайту ITC.ua пресслужба Telegram заперечила слова Буданова:

«Telegram ніколи не надавав жодних даних для обміну повідомленнями жодній країні, включаючи Росію. Видалені повідомлення зникають назавжди, і їх технічно неможливо відновити. Кожен випадок передбачуваного «витоку повідомлень», який досліджував Telegram, був результатом скомпрометованого пристрою через конфіскацію чи зловмисне програмне забезпечення».

Джерело: Рада національної безпеки й оборони України