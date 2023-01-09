Bluetti представила систему автономного живлення EP900 потужністю 9 кВт, що масштабується до 79 кВт⋅год за допомогою зовнішніх акумуляторів B500

На CES 2023 компанія Bluetti представила флагманську інверторну систему безперебійного живлення для будинку EP900, здатну видавати потужність 9 кВт. Комбінація станції EP900 та акумуляторів B500 масштабує кількість збереженої енергії до виняткових 79 кВт⋅год. До системи можна під’єднати сонячні елементи потужністю до 9 кВт.

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Комбінація EP900 + B500 включається лише через 10 мс після відключення електромережі, забезпечуючи безперебійність живлення. Система на основі EP900 може служити не тільки як резерв, але й для економії витрат на електроенергію за добової різниці в ціні, а також шляхом сонячної генерації. Вона має розширені можливості управління навантаженням, що дозволяють перерозподіляти джерела живлення залежно від часу, потужності зовнішніх джерел та інших умов. Вбудований гібридний інвертор забезпечує стійкі 120/240 В змінного струму від усіх джерел.

Компанія продемонструвала й інші новинки, такі як компактна станція резервного живлення EB55 потужністю 500 Вт для використання у похідних умовах або вдома.

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Сонячний генератор AC500 з 16 розетками, який також може видавати чисту синусоїду та потужність 5 кВт, здатний заряджатися сумарною потужністю до 8 кВт за допомогою мережі змінного струму разом із сонячною енергією. Спільно з батареями B300S запас енергії системи масштабується до 18,4 кВт⋅год.

Джерело: wccftech