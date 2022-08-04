Bolt запускає прокат електросамокатів у Івано-Франківську (розблокування – 9 грн, вартість 1 хв поїздки – 1,9 грн)

Компанія Bolt запускає прокат електросамокатів через мобільний додаток у ще одному місті — Івано-Франківську. Послуга доступна з сьогоднішньго дня, 4 серпня 2022 року.

Щоб скористатися новою послугою, жителям і гостям міста потрібно завантажити додаток Bolt в App Store або Google Play та зробити кілька простих кроків:

знайти найближчий вільний самокат через додаток;

розблокувати самокат за допомогою додатка;

здійснити поїздку, дотримуючись правил безпеки і дорожнього руху;

після завершення поїздки припаркувати самокат так, щоб він не заважав пішоходам.

В Івано-Франківську діятимуть такі тарифи: розблокування самоката — 9 грн, вартість 1 хв поїздки — 1,9 грн.

«У цьому сезоні ми запустили декілька нових міст, де самокати показали себе, як надійний допоміжний засіб пересування. Ми отримали багато позитивних відгуків від користувачів сервісу. Впевнені, що Івано-Франківськ не стане виключенням. Електросамокати — сучасний транспорт, який полегшує життя містян. Наші користувачі обирають самокати Bolt через зручність, доступність і екологічність. Своїм сервісом ми допомагаємо людям бути мобільними, розвантажуємо вулиці та зменшуємо кількість шкідливих викидів у повітря», — зазначає керівник напряму з розвитку шерінґових сервісів компанії Bolt в Україні Антон Мілка.

При дотриманні правил користування, електросамокат — максимально безпечний і надійний транспорт для якнайширшого кола користувачів. Щоб забезпечити безпечні поїздки на самокатах Bolt прислухайтеся до наших порад щодо безпеки.

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На пересування електросамокатом діє обмеження швидкості до 20 км / год. Перед першою поїздкою користувач має обов’язково пройти інструктаж із безпечної експлуатації самоката. Встановивши режим новачка, можна самостійно обмежити швидкість пересування до 15 км / год. У додатку Bolt також позначено міські зони, де заборонено їздити електросамокатом. Ми радимо носити шолом із собою та одягати його під час поїздок. Дотримуйтесь вимог усіх встановлених на вулицях знаків під час руху на електросамокаті. Поважайте інших, хто пересувається навкруги. За можливості, уникайте тротуарів. Користуйтеся велодоріжками натомість. Давайте дорогу пішоходам. Паркуйте ваш єлектросамокат біля велосипедних стійок чи у спецільно відведених для цього зонах.

Кожна поїздка з Bolt застрахована. Страховка діє з моменту розблокування і до моменту блокування самоката. Вона поширюється також на третіх осіб, які можуть постраждати внаслідок дій користувачів електросамоката.

Джерело: Bolt