Боси Кремнієвої долини платять до $50 000 за вирощування "розумних" немовлят, — WSJ

Керівники технологічних компаній віддають десятки тисяч доларів за тестування IQ ембріонів / Depositphotos

Керівники технологічних компаній Кремнієвої долини вподобали нову послугу генетичного скринінгу, яка тестує IQ ембріонів і нібито дозволяє клієнтам отримати “розумніших” дітей.

Вартість такої послуги суттєво варіюється: до прикладу стартап Nucleus Genomics пропонує її за $6 000, тоді як тестування від Herasight обійдеться до $50 000. При цьому останню нещодавно розхвалював у соцмережах сам Ілон Маск, один із найбільш багатодітних батьків в техногалузі.

Полігенний скринінг ембріонів (PES) — це послуга, яка наразі доступна лише комерційно та тестує ембріони на складні стани, ознаки та ризики, пов’язані з поширеними захворюваннями, такими як діабет, рак та психічні розлади серед інших, а також на такі ознаки, як зріст та коефіцієнт інтелекту (IQ), згідно з даними Національних інститутів охорони здоров’я.

В інтерв’ю The Wall Street Journal, місцева “сваха” Дженніфер Доннеллі, що бере за свої послуги до півмільйона доларів, розповідає, що все більше технічних керівників шукають “розумних” партнерок, аби створити належне потомство.

“Зараз у мене є один, два, три генеральні директори технологічних компаній, і всі вони віддають перевагу Лізі плюща”, — каже Доннеллі.

Одне з таких “технологічних подружжів”, Сімона та Малкольм Коллінзи, мають чотирьох дітей з допомогою ЕКЗ і використовували Herasight для аналізу деяких ембріонів. Жінка знову вагітна, і на цей раз обирали “оптимальний” ембріон з низьким рівнем ризику до раку і високими шансами на “винятково високий інтелект”. Коллінзи планують назвати дитину Текс Демейзон, де друга частина ім’я взята з науково-фантастичного роману “Surface Detail” Ієна Бенкса на честь аватара військового корабля.

Інша пара інженерів з Кремнієвої долини створила спецсистему в електронній таблиці Google, де оцінювала важливість кожного з пунктів генетичного аналізу. Зрештою їхня донька була зачата з третім за рейтингом прогнозованим IQ і найвищим загальним балом.

“Це чудовий науково-фантастичний сюжет: багаті люди генетично створюють суперкасту, яка бере владу, а решта з нас — пролі”, — каже директор Центру права та біологічних наук Стенфордського університету Хенк Грілі з відсиланням до роману Джорджа Орвелла “1984”, де термін “пролі” використовується для позначення безпартійного пролетаріату.

Очевидно, в цих процедур є й критики, які серед іншого нарікають на обмеженість доступу до тестування лише “колом багатіїв”. Експерти натомість тривожаться за непередбачувані наслідки, оскільки риси, які деякі батьки не хотіли б бачити у своїх дітей, можуть виникнути разом із підбором високого IQ.

“Якщо ви обираєте ембріон, який, на вашу думку, має найвищий IQ, ви також можете ненавмисно обрати ембріон із найвищим ризиком розладу аутистичного спектра”, — кажуть генетики Гарварду.

Раніше ITC писав про новий тренд із Сан-Франциско, де місцеві підприємці та айтівці повсюдно носять з собою ШІ-диктофони для запису розмов, а також про суперечливу практику роботи в Кремнієвій долині, яка переймає заборонений в Китаї режим “996”.