Обережно, вас записують: жителі Сан-Франциско все частіше носять ШІ-диктофони, що фіксують їхні розмови протягом дня

Катерина Даньшина

Обережно, вас записують: жителі Сан-Франциско все частіше носять ШІ-диктофони, що фіксують їхні розмови протягом дня
Пристрої з ШІ із функцією запису від компаній Humane і Rabbit

ШІ-диктофони — новий тренд серед айтівців та бізнесменів Сан-Франциско. Пристрої носять на всі зустрічі протягом дня для запису важливих і не дуже розмов.

З очевидних мінусів тут те, що співрозмовники не завжди можуть бути в курсі того, що розмова записується. Хоча більшість пристроїв блимають під час активації, згідно з The San Francisco Standard, вони досить часто замасковані під прикраси — модні підвіски від Limitless чи непомітні запонки Plaud, тоді як пристрій компанії Bee схожий на браслет Fitbit.

Обережно, вас записують: жителі Сан-Франциско все частіше використовують ШІ-диктофони, які фіксують всі їхні розмови протягом дня
ШІ-підвіска Limitless із функцією запису розмов

Водночас є програми запису, які тихо працюють в фоновому режимі смартфонів чи ноутбуків, по типу Cluely, Granola чи нової функції ChatGPT Record від OpenAI.

“На мою думку, слід очікувати, що нас будуть записувати постійно”, — каже виданню партнерка венчурної компанії Urban Innovation Fund Клара Беннер. “Звісно, це жахливий спосіб життя”.

При цьому, популярність пристроїв зумовлена й тим, що вони мають достатньо невисоку ціну:

  • Стартап Plaud просить за свій пристрій або ж “суперконсультанта з ШІ” $159;
  • Підвіска Limitless коштує $199 + річна підписка $50;
  • Compass пропонує свої пристрої за $99 і $168 відповідно.
Обережно, вас записують: жителі Сан-Франциско вподобали ШІ-диктофони, що фіксують всі їхні розмови протягом дня
ШІ-пристрій запису розмов від Plaud у різних варіаціях

Для чого людям ШІ-диктофони?

Люди, які користуються цими пристроями, кажуть, що вони допомагають їм завжди “бути в курсі подій” і “передавати ШІ на аутсорс непотрібну щоденну рутину”.

“Ви зустрічаєте понад 10 людей, тому краще задокументувати це, щоб ви пам’ятали”, — сказав засновник портативного пристрою для запису на основі ШІ Buddi Аніт Патель, коли коментував зустріч з колегами на пікніку. Він уточнює, що дозвіл на запис “просто передбачається”.

Джефф Вілсон, венчурний інвестор і співзасновник No Cap, стартапу, що підтримується Y Combinator, на цій же зустрічі вдягнув ШІ-кулон Limitless та про запас мав окуляри Meta Ray-Ban у футлярі. Поруч із ним сидів Пет Сантьяго, засновник стартапу Accelr8, який начепив кулон Buddi, який зазвичай використовує для збору інформації на нетворкінгових вечірках та презентаціях.

“Штучний інтелект може побачити закономірності, які ми ігноруємо”, — каже Сантьяго.

Хоча багато працівників офісів, де ці пристрої стали нормою, переймаються про те, що кожен випадковий коментар буде зафіксований у стенограмі від штучного інтелекту. Юристи тим часом попереджають, що це лише питання часу, коли за аудіофайли, записані без згоди, доведеться відповідати в суді.

“Я знаю венчурного капіталіста, який записує всі особисті зустрічі на годинник, не повідомляючи інших учасників зустрічі”, — додає Бреннер. “Це вторгнення в приватне життя, і я рішуче не схвалюю цього”.

Модифіковані окуляри Meta Ray-Ban знаходять всі дані незнайомої людини за обиччям
Марк Цукерберг в окулярах Meta Ray-Ban

А що каже закон?

Правила щодо дозволу на запис різняться залежно від штату. Каліфорнія вимагає від усіх учасників конфіденційної розмови дати чітку згоду, перш ніж їх запишуть, у ситуаціях, коли є “розумне очікування конфіденційності”.

“Ви потенційно можете бути притягнуті до кримінальної відповідальності, якщо записуєте розмову, а всі сторони не дали на це згоди”, – каже Кетрін Крамп, експерт з технологічного права Каліфорнійського університету в Берклі.

Водночас виробники пристроїв розраховують на так звану “сіру зону”. Патель каже, що його пристрій Buddi транскрибує, але не записує аудіо саме з цієї причини.

“Якщо ці йолопи носять дійсно очевидні пристрої, які чітко сигналізують про те, що вони записують вашу розмову, це може вважатися згодою, навіть у приватному місці”, – сказав Кріс Хуфнагл, директор факультету Центру права та технологій Берклі.

Зважаючи на усі спостереження та коментарі, видається, що провальний AI Pin просто вийшов не в той час. І у HP,  яка перехопила велику частину активів компанії-розробника Humane, ще буде шанс заробити на ШІ. Якщо, звісно, законодавці не завадять.

Бос OpenAI: розмови з ChatGPT можуть використати в суді, як доказ

