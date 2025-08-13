McDonald's замість IT: студенти-програмісти у США не можуть знайти роботу за фахом

Випускник факультету інформатики Зак Тейлор подав заявки на 5000+ вакансій і не отримав жодної пропозиції. Фото: Jordan Gale, The New York Times

На початку 2010-х років мільярдери, боси технокомпаній і навіть політики закликали молодь вивчати програмування, як гарантію для працевлаштування в майбутньому й отримання “шестизначних” зарплат. Однак усі ці поради не врахували появи ШІ і його впливу на IT-галузь, яка нині стикається з численними звільненнями.

The New York Times опитав 150 студентів-програмістів у США і виявив, що після випуску їм доводиться влаштовуватись не за фахом — здебільшого в галузь продажів чи громадського харчування.

“Риторика полягала в тому, що якщо ви просто навчитеся програмувати, наполегливо працюватимете та отримаєте диплом, то зможете отримати шестизначну початкову зарплату”, — згадує випускниця Манасі Мішра, яка виросла поблизу Кремнієвої долини й чудово пам’ятає заклики керівників технокомпаній в соцмережах до навчання комп’ютерного програмування.

Фастфуд і продажі замість IT

Мішра самостійно створила свій перший вебсайт ще у початковій школі, пройшла поглиблений курс інформатики в старшій та отримала відповідну спеціалізацію в коледжі. Однак після випуску і року пошуків стажувань, вона так і не отримала жодної пропозиції. Зрештою з липня вона почала працювати продавцем в технологічній компанії.

25-річний Зак Тейлор, вступив на факультет інформатики в Університеті штату Орегон у 2019 році — у часи, коли здавалося, що вакансій у техногалузі більш ніж достатньо. На момент випуску в 2023-му він подався на загалом 5762 вакансії, був запрошений на 13 співбесід і не отримав жодного оферу на повний робочий день.

“Важко знайти мотивацію продовжувати подавати заявки”, — каже хлопець.

Цьогоріч Тейлор подався у McDonald’s, аби заробити хоч щось на життя, але йому відмовили через “брак досвіду”. Нині він отримує допомогу по безробіттю.

А що статистика?

За даними Асоціації обчислювальних досліджень, яка щорічно збирає дані приблизно з 200 університетів, торік кількість студентів в галузі IT у США перевищила 170 000, що удвічі більше за показники 2014 року.

Тим часом звіт Федерального резервного банку Нью-Йорка демонструє, що серед випускників коледжів віком від 22 до 27 років, саме студенти комп’ютерних наук та комп’ютерної інженерії стикаються з найвищим рівнем безробіття — 6,1% та 7,5% відповідно. Це майже вдвічі більше за рівень безробіття серед недавніх випускників біологічних та мистецтвознавчих спеціальностей.

І знову штучний інтелект

Основна проблема для випускників полягає в тому, що технологічні компанії активно впроваджують асистентів з кодування на основі ШІ, що зменшує потребу в наймі молодших інженерів-програмістів. Тенденція очевидна в центрі Сан-Франциско, де реклама на білбордах з інструментами штучного інтелекту, такими як CodeRabbit, обіцяє налагодження коду швидше та краще, ніж люди.

Утім, проблема може оминути студентів наступних поколінь, оскільки чимало університетів впроваджують курси з використанням інструментів кодування з ШІ — найновіші навички, яких нині вимагають в технокомпаніях. Microsoft, до прикладу, нещодавно заявила, що спрямує $4 млрд на фінансування навчання студентів та працівників штучному інтелекту. Майже в той самий час, коли звільнила 9 000 працівників.