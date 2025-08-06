Новини IT-бізнес 06.08.2025 comment views icon

Привіт, 996: ШІ-стартапи наслідують суперечливу практику Китаю із 72-годинним робочим тижнем

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Катерина Даньшина

Редактор новин

Привіт, 996: ШІ-стартапи наслідують суперечливу практику Китаю із 72-годинним робочим тижнем
Стартапи Кремнієвої долини змушують працівників переходити на суперечливий графік 996 / Depositphotos

ШІ-стартапи Кремнієвої долини все частіше змушують працівників переходити на суперечливу модель роботи з Китаю, відому як “996”. Це доволі жорсткий графік роботи, який вимагає працювати 72 години на тиждень, з 9:00 до 21:00 протягом шести днів.

Практика, раніше популярна в Китаї, була офіційно заборонена в країні через побоювання щодо експлуатації працівників та впливу на стан здоров’я. Однак на тлі ШІ-перегонів, її потроху починають наслідувати деякі американські стартапи з Кремнієвої долини.

Одна з таких фірм під назвою Rilla оприлюднила вакансії, де зазначила, що кандидати мають подаватись лише в тому випадку, якщо готові працювати 70+ годин на тиждень. Бос стартапу зазначає, що орієнтується на “покоління зумерів”, яке виросло на історіях про Стіва Джобса та Білла Гейтса, котрі присвятили життя компаніям, що змінили світ. Майже весь штат Rilla, який складається з 80 осіб, вже працює за графіком 996.

Боси ШІ-стартапів виявили, що наймали одного і того ж айтішника з Індії — він працював у 4-х одночасно

Лідери галузі досить часто публічно висловлювались на підтримку подібних моделей. Співзасновник Google Сергій Брін рекомендував 60-годинний робочий тиждень для команд, що працюють над проєктом Gemini AI, так само Ілон Маск та Марк Цукерберг наголошували на важливості продуктивності, причому перший після купівлі Twitter змушував працівників прийняти “жорстку” робочу культуру з ночівлями в офісі або ж залишити компанію.

Частково причина такого напруженого графіка — бажання конкурувати з Китаєм у глобальній гонитві штучного інтелекту. Особливо після того, як стартап DeepSeek випустив модель, яка обвалила акції таких гігантів як Nvidia через “економність” навчання.

Відродження графіку 996 у США та Європі викликає широкі дебати в галузі. Попри те, що іноді без цього компаніям важко лишатись на плаву, деякі керівники попереджають про ризики вигорання працівників, і як наслідок — провали стартапів.

“Вигорання є однією з трьох головних причин провалу підприємств на ранніх стадіях. Це буквально погана причина для інвестування”, — пише генеральний партнер Balderton Capital Айві Міллер у LinkedIn.

Натомість засновник фонду 20VC Гаррі Стеббінгс закликав європейські компанії “підвищити інтенсивність” з огляду на новації в роботі Кремнієвої долини.

“Сім днів на тиждень — це необхідна швидкість для перемоги зараз. Немає місця для помилок. Ви змагаєтесь не з випадковою компанією в Німеччині, а з найкращими у світі”.

Джерело: Wired, Fortune

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