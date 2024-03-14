Стартап у сфері оборонних технологій Broswarm, що спеціалізується на процесах розмінування, залучив $100 000 фінансування від литовського венчурного фонду ScaleWolf.

Про це йдеться в прес-релізі, який є в розпорядженні редакції.

Інвестиції на розмінування

Інвестиції дозволяють команді Broswarm продовжити розробку технології мультисенсорних датчиків для дистанційного виявлення невеликих мін та інших вибухонебезпечних об’єктів. Перед запуском проєкту на ринок, Broswarm планує провести низку польових випробувань в Україні.

Згідно зі звітом Landmine Monitor за 2023 рік, мінно-вибухові пристрої та вибухонебезпечні рештки війни (explosive remnants of war, ERW) призвели до 4710 жертв, включно зі смертями і пораненнями, у 49 країнах і двох недержавних регіонах. Серед цих жертв цивільні особи становили 85%, причому половина з них — діти.

Особливо важкою ситуація залишається в Україні, де за оцінкою президента Володимира Зеленського, заміновані 174 000 км², або понад 30% території країни. За даними міжнародної організації HALO Trust, з лютого 2022 року в Україні було закладено орієнтовно до 2 мільйонів наземних мін, а Світовий банк оцінює вартість очищення України від мін у $37 млрд. Як повідомили в уряді, поточні можливості України з розмінування включають 20 одиниць техніки та 3 000 фахівців.

Завдання в Україні

Broswarm має на меті зробити свій внесок у розмінування українських територій за допомогою дронів із використанням технології машинного навчання.

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Центральним елементом підходу Broswarm є передові сенсорні датчики (sensory arrays) та мультисенсорний синтез (multisensor fusion) для дронів, що інтегрує металодетектори, магнітометри, тепловізійні камери та HD-камери.

Крім того, цей підхід включає сенсор з проривною технологією, розробленою Broswarm, що перебуває в процесі патентування.

Він дозволяє знаходити дрібні предмети, які раніше було неможливо або вкрай важко виявити.

Алгоритми машинного навчання аналізують дані з датчиків та ідентифікують міни з надзвичайною точністю і ефективністю, навіть у складних кліматичних і ландшафтних умовах.

Про Broswarm

Broswarm – це стартап у сфері оборонних технологій, покликаний змінити глобальний підхід до виявлення мін. Компанія була заснована у Литві у 2023 році. В тому ж році Broswarm отримав нагороду за найкращу нову оборонну технологію на литовській конференції оборонних технологій Ugninis Skydas.

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