Британська поліція розмістила у X Twitter дивний згенерований фоторобот підозрюваного — користувачі підібрали кандидатів

У містечку Танбридж-Веллс неподалік Лондона грабіжник проникнув у оселю 90-річної мешканки. Щоб знайти його, поліція графства Кент оприлюднила «згенерований комп’ютером» фоторобот підозрюваного. Але щось підказує, що знайти за ним когось буде складно — втім, в користувачів X Twitter вже є кілька версій.

Investigators have released a computer generated image of a man they would like to identify in connection with a burglary in Tunbridge Wells. https://t.co/hPrbjaLeyU pic.twitter.com/D35VA8TfQd

— Kent Police TWells (@KentPoliceTWell) April 29, 2024