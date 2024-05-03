Новини WTF 03.05.2024 о 17:02 comment views icon

Британська поліція розмістила у X Twitter дивний згенерований фоторобот підозрюваного — користувачі підібрали кандидатів

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Андрій Русанов

Автор сайту

Британська поліція розмістила у X Twitter дивний згенерований фоторобот підозрюваного — користувачі підібрали кандидатів

У містечку Танбридж-Веллс неподалік Лондона грабіжник проникнув у оселю 90-річної мешканки. Щоб знайти його, поліція графства Кент оприлюднила «згенерований комп’ютером» фоторобот підозрюваного. Але щось підказує, що знайти за ним когось буде складно — втім, в користувачів X Twitter вже є кілька версій.

Згідно з повідомленням поліції, свідок стверджує, що почула зловмисника нагорі після того, як повернулася до свого будинку. Коли вона зустрілася з ним, той заявив, що він поліціянт, перш ніж піти з порожніми руками.

поліція розмістила у X Twitter дивний згенерований фоторобот

 

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поліція розмістила у X Twitter дивний згенерований фоторобот

Ті, хто бачив оголошення, порівняли ймовірного грабіжника з персонажем низькополігональних комп’ютерних та консольних ігор, який проникнув у реальний світ, а зараз ховається десь у текстурах. Інші ж припустили, що поліція не змінювала програмне забезпечення з 1990-х років, а дехто намагався шукати злочинця серед реальних людей.

поліція розмістила у X Twitter дивний згенерований фоторобот

Але найбільш схожим на фоторобот виявився Піт Буттіджедж, міністр транспорту США, колишній кандидат у президенти від демократичної партії та перший відкритий гей у цій якості.

поліція розмістила у X Twitter дивний згенерований фоторобот

Оскільки причетність до злочину містера Буттіджеджа є малоймовірною, англійський поліції явно слід попрацювати над своєю технікою складання фотороботів.


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