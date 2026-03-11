Позов проти Sony PlayStation: геймери претендують на £2 млрд компенсації/ Depositphotos

У Великій Британії розпочався масштабний судовий процес проти компанії SONY, яку звинувачують у зловживанні домінуючим становищем на ринку цифрових ігор для PlayStation. Позивачі стверджують, що через контроль над магазином PlayStation Store компанія роками завищувала ціни на ігри та внутрішньоігровий контент.





Якщо позов задовольнять, британські геймери можуть отримати близько £2 млрд компенсації. Позов подала захисниця прав споживачів Алекс Нілл від імені користувачів PlayStation у Великій Британії. Справу розглядає Competition Appeal Tribunal у Лондоні.

Позивачі стверджують, що SONY фактично контролює цифрові продажі ігор на своїх консолях, адже єдиним офіційним магазином для купівлі цифрових ігор та додаткового контенту є PlayStation Store.

Через це компанія може встановлювати власні правила для розробників і видавців. Зокрема, їм доводиться платити приблизно 30% комісії за продаж ігор у магазині. На думку позивачів, така модель призвела до завищених цін для користувачів. За їхніми оцінками, цифрові версії ігор іноді коштували приблизно на 20% дорожче, ніж фізичні копії.





“Ми вважаємо, що геймери у Великій Британії заплатили занадто багато і повинні отримати частину цих грошей назад. SONY використовує своє домінування на ринку, щоб встановлювати несправедливі ціни на цифрові ігри та контент. Цей позов покликаний припинити таку поведінку та забезпечити компенсацію для мільйонів людей, яких це зачепило” — заявила Алекс Нілл.

За її словами, справа має на меті не лише компенсацію, а й зміну практики ціноутворення.

Позов подано у форматі колективного (class action). Це означає, що всі потенційні постраждалі автоматично включені до справи, якщо не відмовилися від участі. Йдеться про людей, які проживали у Великій Британії та купували цифрові ігри або додатковий контент у PlayStation Store в період з серпня 2016 року до лютого 2026 року. Загалом це приблизно 12,2 млн користувачів PlayStation.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Якщо суд стане на бік позивачів, загальна сума компенсації може становити близько £1,97 млрд, а середня виплата для одного користувача — приблизно £162.

SONY заперечує звинувачення і вважає свою модель цифрової дистрибуції виправданою. У судових документах компанія заявляє, що дозвіл сторонніх магазинів для завантаження ігор на консолях PlayStation може створити ризики для безпеки та конфіденційності користувачів. Також у компанії зазначають, що комісія у 30% є типовою для індустрії цифрових платформ.

Суперечки навколо комісій цифрових магазинів уже не раз ставали предметом судових розглядів. Наприклад, минулого року британський суд зобов’язав APPLE виплатити £1,5 млрд компенсації користувачам App Store через порушення антимонопольного законодавства. У тій справі також ішлося про 30-відсоткову комісію, яку розробники платять за продаж застосунків.

Судовий розгляд справи проти SONY розпочався 10 березня і, за попередніми оцінками, може тривати близько дев’яти тижнів.

Відзначимо, що це один із найбільших колективних позовів проти технологічної компанії у Великій Британії. Його результат може вплинути не лише на SONY, а й на правила роботи цифрових магазинів у всій ігровій індустрії.

Джерела: Sky News, Playstation You Owe Us, Reuters