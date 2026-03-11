Новини Ігри 11.03.2026 comment views icon

Позов проти Sony PlayStation: геймери претендують на £2 млрд компенсації

author avatar

Софія Шадріна

Авторка новин

Позов проти Sony PlayStation: геймери претендують на £2 млрд компенсації/Depositphotos
Позов проти Sony PlayStation: геймери претендують на £2 млрд компенсації/ Depositphotos

У Великій Британії розпочався масштабний судовий процес проти компанії SONY, яку звинувачують у зловживанні домінуючим становищем на ринку цифрових ігор для PlayStation. Позивачі стверджують, що через контроль над магазином PlayStation Store компанія роками завищувала ціни на ігри та внутрішньоігровий контент.


Якщо позов задовольнять, британські геймери можуть отримати близько £2 млрд компенсації. Позов подала захисниця прав споживачів Алекс Нілл від імені користувачів PlayStation у Великій Британії. Справу розглядає Competition Appeal Tribunal у Лондоні.

Позивачі стверджують, що SONY фактично контролює цифрові продажі ігор на своїх консолях, адже єдиним офіційним магазином для купівлі цифрових ігор та додаткового контенту є PlayStation Store.

Через це компанія може встановлювати власні правила для розробників і видавців. Зокрема, їм доводиться платити приблизно 30% комісії за продаж ігор у магазині. На думку позивачів, така модель призвела до завищених цін для користувачів. За їхніми оцінками, цифрові версії ігор іноді коштували приблизно на 20% дорожче, ніж фізичні копії.


“Ми вважаємо, що геймери у Великій Британії заплатили занадто багато і повинні отримати частину цих грошей назад. SONY використовує своє домінування на ринку, щоб встановлювати несправедливі ціни на цифрові ігри та контент. Цей позов покликаний припинити таку поведінку та забезпечити компенсацію для мільйонів людей, яких це зачепило” — заявила Алекс Нілл.

За її словами, справа має на меті не лише компенсацію, а й зміну практики ціноутворення.

Позов подано у форматі колективного (class action). Це означає, що всі потенційні постраждалі автоматично включені до справи, якщо не відмовилися від участі. Йдеться про людей, які проживали у Великій Британії та купували цифрові ігри або додатковий контент у PlayStation Store в період з серпня 2016 року до лютого 2026 року. Загалом це приблизно 12,2 млн користувачів PlayStation.

Позов проти SONY/playstationyouoweus.co.uk

Якщо суд стане на бік позивачів, загальна сума компенсації може становити близько £1,97 млрд, а середня виплата для одного користувача — приблизно £162.

Позов проти SONY/playstationyouoweus.co.uk

SONY заперечує звинувачення і вважає свою модель цифрової дистрибуції виправданою. У судових документах компанія заявляє, що дозвіл сторонніх магазинів для завантаження ігор на консолях PlayStation може створити ризики для безпеки та конфіденційності користувачів. Також у компанії зазначають, що комісія у 30% є типовою для індустрії цифрових платформ.

Суперечки навколо комісій цифрових магазинів уже не раз ставали предметом судових розглядів. Наприклад, минулого року британський суд зобов’язав APPLE виплатити £1,5 млрд компенсації користувачам App Store через порушення антимонопольного законодавства. У тій справі також ішлося про 30-відсоткову комісію, яку розробники платять за продаж застосунків.

Спецпроєкти
Високі стелі, панорамні види на Карпати та енергоефективність. Чим дивує нова черга котеджів Skogur
Bitget і Obside запускають AI Trading Arena. Тепер AI-стратегії можна копіювати в режимі реального часу

Судовий розгляд справи проти SONY розпочався 10 березня і, за попередніми оцінками, може тривати близько дев’яти тижнів.

Відзначимо, що це один із найбільших колективних позовів проти технологічної компанії у Великій Британії. Його результат може вплинути не лише на SONY, а й на правила роботи цифрових магазинів у всій ігровій індустрії.

PS6 зачекає: Sony продала 92,2 млн PlayStation 5 по всьому світу

Джерела: Sky News, Playstation You Owe UsReuters

Популярні новини

arrow left
arrow right
В PS Store почався розпродаж "Вибір критиків": 1700+ ігор зі знижками до 85%
Третина дошкільнят в Британії не розуміють, як гортати книги — дослідження
Забудьте про здорожчання SSD: новий патент Sony помістить ігри PS5 і PS6 всього в 100 МБ
Sony запускає сервіс оренди PS5: від $13,50 на місяць
ChatGPT сказав студенту, що він пророк і досягне величі. Потім почався психоз
На Гейба Ньюелла подають в суд через лутбокси в Counter-Strike та Dota 2
Ютубер зібрав VR-гарнітуру з CRT-дисплеїв: вона знищує "ефект сітки"
На Steam подали до суду одразу 14 млн геймерів через "завищені ціни"
27-річний українець створив глобальну мережу генерації фейкових документів: як працювала схема
Вийшли навушники Sony LinkBuds Clip: до 37 годин автономності за $230
В PS Store оновили систему показу цін для ігор: гравці бачать стартову та мінімальну за 30 днів
Sony тестує динамічне ціноутворення для ігор PlayStation
Для любителів неону: Sony представила нові DualSense та панелі PS5 в колекції HYPERPOP
Молодята заради жарту запросили Sony на весілля: у відповідь отримали "пак" безплатних ігор PS5
Геймер, який вбив колишню, плакав у суді через пропуск GTA 6 у в'язниці
Більше Бога війни: анонсовано рімейк трилогії God of War і нову Sons of Sparta
Йде епоха: Sony зупиняє виробництво Blu‑ray із функцією запису
Копірайт — лише для людей: Верховний Суд США відмовив ШІ-художникам у авторському праві
Відповідатиме Google: маячня Gemini довела 36-річного чоловіка до самогубства
Боса британської поліції звільнили за "брехливий" звіт, створений ШІ Copilot
"Заплатив 23,7 млн гривень за неробочий софт": у Києві судять колишнього заступника міністра
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати