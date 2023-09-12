Британський стартап Open Cosmos залучив $50 млн на мережу супутників, які фіксуватимуть зміни клімату з космосу

До березня 2024 року Open Cosmos планує запустити щонайменше п’ять супутників.

Космічний стартап з Великої Британії Open Cosmos залучив $50 млн у новому раунді фінансування — кошти спрямують на розширення мережі EO-супутників, які допоможуть в боротьбі зі зміною клімату.

Супутники за допомогою штучного інтелекту, датчиків та зображення спостереження Землі зможуть надати унікальну інформацію про глобальні температури, парникові гази, полярні крижані шапки, зміни рівня моря, стихійні лиха та вирубку лісів. Далі вчені зможуть використовувати ці дані для розробки програм зі зменшення збитків.

«Ці детальні глобальні дані в поєднанні з розширеними інструментами візуалізації надають організаціям у всьому світі інформацію, необхідну для внесення змін, які з часом покращать захист нашої планети», — каже генеральний директор і засновник Open Cosmos Рафель Жорда Сікієр.

Ще у січні на борту ракети SpaceX Falcon 9 був запущений наносупутник Open Cosmos під назвою Menut – створений для моніторингу вирубки лісів, впливу лісових пожеж, повеней і ерозії берегів. Якщо все піде за планом, до березня 2024 року угруповання британського стартапу на орбіті поповниться ще п’ятьма апаратами:

PLATERO — контролюватиме вплив сільського господарства на навколишнє середовище в Андалусії.

IOD6 — використовуватиме гіперспектральні зображення для огляду прибережних і морських районів Атлантики.

MANTIS — створюватиме зображення високої роздільної здатності логістики, енергетичної інфраструктури та природних ресурсів.

ALISIO1 — здійснюватиме спостереження за навколишнім середовищем на Канарських островах для сільського господарства та боротьби зі стихійними лихами.

PHISAT2 — кубсат із шістьма вбудованими додатками ШІ, які оброблятимуть дані на орбіті.

Супутники можуть під’єднати до сервісу OpenConstellation, який використовується для обміну та доступу до космічних даних.

Серед інвесторів, які долучилися до нового раунду фінансування Open Cosmos — Фонд екологічних технологій, Trill Impact і Технологічний фонд A&G Energy Transition. І вони також можуть отримати вигоду, торік аналітики прогнозували, що до 2031 року ринок супутників EO становитиме $11,3 млрд.

Щоб максимізувати потенціал, Жорда хоче сильнішої підтримки з боку державного сектору.

«Окремо у Великій Британії нам потрібні проєкти, що фінансуються урядом, щоб ми могли продовжувати розвивати ці багаті інновації, які ми бачимо, і підтримувати компанії в переході від концепції до комерціалізації», — сказав він.

До раунду серії B Open Cosmos зібрала $7 млн з моменту свого заснування у 2015 році. Компанія заявила, що її доходи подвоїлися з 2020 року, але не розголошує конкретних цифр.

Джерело: TNW, Space News