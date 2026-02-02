CATL почала тестувати Na-ion акумулятори в легкових авто: до 80% за пів години при -30°C

Натрій-іонні акумулятори CATL

Китайський гігант CATL розширює застосування своєї натрій-іонної технології Naxtra з комерційного транспорту на легкові автомобілі. Це важливий крок після успішного запуску батарей для вантажівок і фургонів. За даними китайських ЗМІ з посиланням на поінформоване джерело, перші публічні зимові випробування в сегменті пасажирських авто розпочнуть моделі Changan Oshan, а на наступному етапі до програми мають долучитися легковики GAC і JAC.





Ці тести спираються на недавній прогрес CATL у комерційному сегменті. 22 січня компанія представила рішення Tianxing (Techtrans) II для легких комерційних авто разом із новою лінійкою серійних натрій-іонних батарей. Йдеться про акумуляторні блоки місткістю 45 кВт·год, розраховані на легкі вантажівки та малі/середні фургони. Вони підтримують режим plug-and-charge (підключив і заряджай) і зберігають повну тягу на підйомі навіть за температур до -30°C, що робить їх придатними для суворих зимових умов.

Ставка CATL на натрій як альтернативу літію не випадкова. Після 2021 року зростання витрат у ланцюжку постачання літію відкрило шлях альтернативним хімічним компонентам. Натрій-іонні батареї швидко вийшли в центр уваги, а CATL стала одним із головних драйверів напряму. У липні 2021 року компанія показала батарею першого покоління, яка здатна заряджатися до 80% лише за 15 хвилин при кімнатній температурі, а у 2025-му оформила стратегію брендом Naxtra. На грудневій конференції для постачальників CATL заявила про плани масштабувати натрій-іонні рішення до 2026 року одразу в чотирьох сегментах: заміна батарей, легкові авто, комерційний транспорт і системи зберігання енергії.

Попри інтерес до альтернатив, на ринку Китаю все ще домінує літій-іонна технологія. За галузевими даними, сукупна встановлена місткість тягових батарей у 2025 році сягнула 769,7 ГВт·год, що на 40,4% більше рік до року.





Водночас CATL позиціює натрій-іонну технологію як кандидата на наступний етап безпеки й витривалості. На початку місяця технічний директор компанії Гао Хуань заявив, що протягом трьох років енергетична щільність натрієвих батарей може зрівнятися з LFP, відкриваючи шлях до заміщення частини літієвих рішень у спеціалізованих сценаріях. Він наголосив на перевагах: стабільна робота на морозі та відсутність ризиків займання чи вибуху навіть у жорстких тестах.

Аналітики також очікують швидкого здешевлення таких акумуляторів. Morgan Stanley оцінює, що за досягнення потужностей близько 100 ГВт·год натрій-іонні батареї можуть бути більш ніж на 30% дешевші за LFP. Ефективні потужності зросли з 19 ГВт·год у 2023-му до 25 ГВт·год у 2024-му і 60 ГВт·год у 2025-му. Постачання прогнозують на рівні ~20 ГВт·год у 2025 році та понад 200 ГВт·год до 2030-го, що підкреслює темпи масштабування.

Джерело: interestingengineering