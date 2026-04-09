Швидше, ніж випити каву: Geely знадобився місяць, щоб побити рекорд батареї BYD

Depositphotos

Лише місяць минув після того, як китайський автовиробник BYD встановив новий стандарт швидкого заряджання електромобілів своєю новою батареєю Blade Battery 2.0 та системою флеш-заряджання, конкурент Geely вже підняв планку.





Бренд компанії Lynk & Co оголосив, що нова батарея 900V Energee Golden Brick Battery забезпечує ще швидші результати. Geely виходить вперед за швидкістю заряджання Lynk & Co представив електричні седани 10 та 10+, обидва створені для демонстрації найновіших технологій швидкого заряджання.

За даними CarNewsChina, офіційні тестові дані, опубліковані компанією, показують: Lynk & Co 10 заряджається з 10% до 70% за 4 хвилини 22 секунди, а з 10% до 97% — за 8 хвилин 42 секунди. Для порівняння, технологія флеш-заряджання BYD досягає тих самих показників за 5 хвилин і 9 хвилин відповідно. Різниця невелика, але її достатньо, щоб вивести Geely в лідери — принаймні на папері.

“Ми вступаємо в еру, де час заряджання електромобіля нарешті стає порівнянним з часом заправки традиційного авто з ДВЗ, що знімає останній серйозний бар’єр для масового переходу на екологічний транспорт”, — зазначає галузеве видання Automotive News China.

Самі автомобілі також заслуговують на увагу. Стандартний Lynk & Co 10 має попередню ціну продажу від $29 000 до $33 000, що ставить його в пряму конкуренцію з Xiaomi SU7 і дешевше за BYD Z9GT. Версія 10+ є спортивним варіантом потужністю 912 к.с. і розгоном 0–100 км/год за 3,2 секунди, хоча Geely поки не розкрив цінові деталі.





Технічною основою досягнення Geely є друге покоління батарей “Golden Brick”, розроблене власною компанією VREMT. Максимальна потужність заряджання в пікових значеннях досягає вражаючих 600 кВт, що дозволяє заповнювати енергію з коефіцієнтом 5.5C (швидкість заряджання в 5,5 раза перевищує ємність батареї). Для забезпечення стабільної роботи за такої високої напруги інженери інтегрували нову інтелектуальну систему управління температурним режимом, яка запобігає перегріву комірок під час екстремального прийому струму.

Крім швидкості, Geely зробила ставку на безпеку та стійкість акумуляторів. Geely інтегрувала в Lynk & Co 10 вдосконалену систему терморегуляції з рідинним охолодженням нового типу. Вона дозволяє підтримувати оптимальний температурний діапазон комірок навіть під час пікових навантажень у 5.5C, що мінімізує ризик термічного розгону та подовжує життєвий цикл акумулятора до 4 000 циклів без суттєвої втрати ємності.

Нова архітектура використовує оновлений сепаратор з високою термічною стабільністю, який витримує прямий вплив вогню до певних температур без критичного руйнування структури. Водночас компанія планує до кінця 2026 року розширити мережу своїх надшвидких терміналів V3 та V4 до 10 000 одиниць, щоб забезпечити покриття основних транспортних магістралей Китаю та зробити заявлену швидкість заряджання доступною для масового споживача.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

У чому підводний камінь? Як і більшість заголовних цифр, результати Geely отримані в контрольованих умовах тестування з використанням ультрашвидких зарядних станцій Zeekr V4, тому реальні показники можуть відрізнятися. До того ж публічна мережа зарядних станцій Geely також значно менша, ніж у BYD. Наразі компанія має близько 2 100 станцій по всьому Китаю, тоді як у BYD їх 5 000, причому остання планує досягти 20 000 станцій до кінця року.

Китайські гіганти ринку електромобілів змагаються на двох фронтах: технологіях акумуляторів і зарядній інфраструктурі. Наразі Geely лідирує у швидкості, тоді як BYD має перевагу за масштабом. Якщо Geely зможе скоротити розрив у інфраструктурі, у неї може з’явитися справді переконлива відповідь на домінування BYD. Доти найшвидше заряджання мало що важить, якщо немає достатньої кількості зарядних станцій для його використання.

Джерело: Digital Trends