Щоб перед китайськими смартфонами не було соромно: Samsung збільшить батарею в Galaxy S27

Samsung Galaxy S27 отримає нову батарею з більшою місткістю

Samsung готує серйозне покращення у батареях для смартфонів. За новими витоками, лінійка Samsung Galaxy S27, найімовірніше, отримає кремній-вуглецеві (Si/C) акумулятори з помітно більшим ресурсом і місткістю.





Компанія довго не поспішала впроваджувати Si/C-технологію, хоча конкуренти, особливо в Китаї, вже використовують батареї до 10 000 мА·год. Причина такої затримки полягає в тому, що Samsung чекала, поки технологія стане достатньо надійною для масового використання.

Тепер ситуація змінюється. Інсайдери стверджують, що Samsung вирішила головну проблему — знос батареї. Саме через це кремній-вуглецеві акумулятори раніше програвали класичним літій-іонним.

Головна різниця між Si/C та Li-ion батареями полягає в аноді. Замість графіту використовують композит кремнію та вуглецю з наноструктурою. Такий матеріал може утримувати до 10 разів більше іонів літію. На практиці це дає:





значно більшу місткість

тонший корпус батареї

потенційно довший час роботи

Але такі батареї відрізняються меншим ресурсом. Вони швидше деградують, і саме це довго стримувало їхній масовий запуск.

Ще наприкінці 2025 року підрозділ Samsung SDI тестував двокоміркову батарею місткістю 20 000 мА·год. Вона складалася з наступних блоків:

12 000 мА·год (товщина 6,3 мм)

8 000 мА·год (товщина 4 мм)

Але тест показав її ресурс лише 960 циклів заряджання замість цільових 1500. Через це компанія переключилася на менш місткі варіанти. Серед них — батареї на 18 000 мА·год і 12 000 мА·год. Остання комбінує дві комірки: 6 800 мА·год (4,7 мм) і 5 200 мА·год (3,2 мм).

За даними інсайдерів, інженери розв’язують проблему довговічності. Для цього вони активно переробляють:

сепаратори між шарами

архітектуру укладання елементів

прошивку керування батареєю

Мета полягає в тому, щоб довести ресурс до цільового показника 1500 циклів. Якщо це вдасться, технологія стане придатною для масових смартфонів. Ймовірно, першим пристроєм з такою батареєю стане Samsung Galaxy S27 Ultra.

Це важливо для флагманської серії, адже Samsung майже 10 років тримається за стандартні 5 000 мА·год. Ще у 2016 році модель Samsung Galaxy A9 Pro задала цей рівень, і з того часу він фактично не змінюється. Перехід на Si/C може нарешті зрушити ситуацію: користувачі отримають більшу автономність без збільшення розмірів смартфона.

Джерело: wccftech