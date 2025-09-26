Новини Авто 26.09.2025 comment views icon

CATL сертифікувала Na-Ion акумулятори для електромобілів: 80% за 15 хвилин, масове впровадження в Китаї наступного року

Вадим Карпусь

Цісен Хуан, заступник декана Науково-дослідного інституту CATL, перезентує перше покоління натрій-іонних батарей у 2021 році

Виробник акумуляторів CATL оголосив, що його натрій-іонна батарея Naxtra стала першою у світі, яка пройшла нову національну сертифікацію Китаю (GB 38031-2025). Масове впровадження цієї батареї в електромобілі заплановане на 2026 рік. Головна перевага полягає у суттєвому посиленні можливостей швидкої зарядки.

Ще у 2021 році CATL представила перше покоління натрій-іонної батареї, яка здатна заряджатися до 80% лише за 15 хвилин при кімнатній температурі. Цей рівень швидкості забезпечується завдяки хімії натрій-іонних елементів: вони дозволяють швидше переміщати іони між катодом і анодом, ніж у літій-іонних батареях та інших поширених електрохімічних технологіях. У CATL вважають, що натрій-іонні акумулятори можуть замінити до половини літій-залізо-фосфатних батарей на ринку.

Тепер компанія пройшла сертифікацію відповідно до стандарту “Вимоги безпеки до тягових батарей для електромобілів” у Китаї. Це підтверджує, що висока швидкість зарядки Naxtra не йде врозріз із безпекою. CATL зазначила, що Китайський центр автомобільних технологій та досліджень проводив спеціальні випробування з багаторазовими циклами швидкої зарядки. Тести підтвердили, що батарея зберігає структурну цілісність та стабільність теплових характеристик, навіть за умов інтенсивної передачі енергії.

Що цікаво, Naxtra зберігає стабільно швидку зарядку у широкому діапазоні температур — від -40°C до +70°C. Традиційні літій-іонні акумулятори у холоді значно втрачають швидкість зарядки, вимагаючи попереднього підігріву або зменшення потужності, що збільшує час зарядки. Naxtra може усунути це вузьке місце, особливо для північних ринків і регіонів із тривалими зимами.

CATL підтвердила, що натрій-іонні батареї інтегрують у майбутні електромобілі преміум-сегмента від китайської компанії Li Auto. Це відкриває шлях для серійного впровадження швидкозарядної технології у виробництві.

Крім того, батарея Naxtra сумісна з екосистемою Choco-Swap — власною платформою CATL для швидкої заміни батарей. Цей підхід пропонує альтернативу звичайному заряджанню, адже дозволяє “заправити” авто новим акумулятором менш ніж за 5 хвилин.

200 км пробігу за 5 хвилин зарядки – SAIC, GM та CATL розробили батарею зі швидкістю заряджання 6C

Джерело: evinfrastructurenews

