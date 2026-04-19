19.04.2026

Смартфони з акумулятором 11 000 mAh? Для Honor це вже реальність

author avatar

Андрій Шадрін

Автор новин

Honor Power 2 / Photo: Weibo & Digital Trends

З Китаю надійшов витік від Digital Chat Station, який повідомляє, що Honor перебуває в дослідному виробництві нового акумулятора з номінальною ємністю 10 690 mAh, що відповідає типовій ємності 11 000 mAh — для смартфона.


Honor вже деякий час тихо домінує у сфері великих акумуляторів. Honor Power 2, випущений раніше цього року, вже оснащений осередком на 10 080 mAh із дротовою зарядкою 80 Вт — цього вистачає приблизно на 14 годин гри та понад 17 годин навігації на одному заряді. До цього, у грудні минулого року, вийшли Honor Win і Win RT з акумуляторами на 10 000 mAh і ще агресивнішою швидкістю дротової зарядки — 100 Вт.

Дані: Digital Trends / Weibo

Тож коли такий інсайдер, як Digital Chat Station, натякає у Weibo, що акумулятор на 11 000 mAh входить у дослідне виробництво, це не виглядає як щось несподіване. Honor планомірно йшов до цього.

Правда, деталі поки що туманні. Інсайдер не назвав пристрій прямо, але коментарі досить впевнені: він піде до наступника Honor Power 2, тобто, очевидно, Honor Power 3. Враховуючи, що вся ідентичність серії Power будується навколо витривалості, це логічно.


Сам Honor Power 2 є непоганою основою для розвитку: він працює на чипі MediaTek Dimensity 8500 Elite, має 6,79-дюймовий AMOLED-дисплей із частотою 120 Гц і має рейтинги захисту IP66, IP68, IP69 та IP69K.

Телефон, який може пережити промивання під тиском і тримати заряд два дні, звучить не як смартфон, а як інструмент виживання.Digital Chat Station, коментуючи нову розробку Honor, зазначив лаконічно:

“Нова батарея може змінити користувацький досвід”.

Це не схоже на перебільшення. Якщо Honor вдасться реалізувати цей задум, це може сформувати абсолютно нову категорію смартфонів — ультравитривалих пристроїв, де автономність важлива так само, як продуктивність і дизайн.

Honor не самотній у цій гонці акумуляторів. OnePlus нещодавно випустив Nord 6 з акумулятором на 9 000 mAh, а Realme вставила осередок на 8 000 mAh у C100 4G. Бренди нарешті починають серйозно ставитися до автономності, замість того щоб зрізати міліметри товщини і називати це інновацією.

Спецпроєкти
“Додаткову роль тут може відіграти кремній-вуглецева технологія (silicon-carbon), яка забезпечує ефективніше перетворення енергії порівняно зі звичайними осередками аналогічного розміру — і Honor вже активно її використовує, тоді як той же Samsung поки утримується від її впровадження у флагманах”, — пише видання 9to5google.

Тож, 11 000 mAh поставлять Honor у власну лігу, принаймні наразі. “Дослідне виробництво” означає, що залізо існує в якійсь формі. Що ми точно знаємо — Honor має імпульс, прецедент і інженерні можливості, щоб це реалізувати. Якщо Power 3, або як він там зрештою буде називатися, вийде з акумулятором 11 000 mAh, швидкою зарядкою та пристойним чипом під капотом — він може переосмислити саме поняття “акумулятор на весь день”.

Варто зазначити, що 11 000 mAh — не межа Honor навіть у чутках. Окремі витоки вказують на те, що компанія нібито тестує акумулятори ємністю 13 000 mAh і навіть 15 000 mAh для майбутніх пристроїв. Наскільки це реально — покаже час, але сам факт таких розробок свідчить: Honor розглядає надвелику автономність не як маркетинговий трюк, а як стратегічний напрям.

Галузевий контекст також промовистий: ще кілька років тому ємність 5 000 mAh вважалася великою, тепер же 10 000 mAh поступово стає новим стандартом.

Джерело: Digital Trends

Популярні новини

arrow left
arrow right
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати