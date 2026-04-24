banner
24.04.2026

Маркетинг, який працює: Honor 600 переміг iPhone 17 Pro та Galaxy S26 у незвичному тесті акумулятора

author avatar

Андрій Шадрін

Автор новин

Image: GSM Arena / Honor

Серія Honor 600 була представлена вчора, а сьогодні з’явилася в Європі з однією суттєвою зміною. У той час як пристрої, що продаються в Азії, оснащені кремній-вуглецевим (Si-C) акумулятором ємністю 7 000 мАг, європейські версії постачаються з елементами на 6 400 мАг.


І хоча різниця в ємності акумуляторів однозначно свідчить на користь міжнародного варіанту Honor 600, компанія Honor вирішила провести досить незвичний тест акумулятора проти своїх основних конкурентів.

Веселий тест

Замість того, щоб порівнювати час роботи в звичайних сценаріях використання, інженери Honor вийняли кремній-вуглецевий акумулятор ємністю 7 000 мАг із Honor 600 і встановили його для живлення мініатюрної радіокерованої (RC) машинки.

Потім вони зробили те ж саме з акумуляторами від iPhone 17 Pro (4 252 мАг), що працює лише з eSIM, та Samsung Galaxy S26 (4 300 мАг).


Три акумуляторні елементи зійшлися один проти одного на трасі, щоб з’ясувати, який з них протримається довше за інших. Маючи значно більшу ємність, Honor очікувано посів перше місце.

Відео містить кілька не зовсім тонких зауважень на адресу Apple та Samsung, називаючи iPhone 17 Pro “Першим, хто пішов на спочинок”, тоді як Galaxy S26 зазначений як “Наполегливий претендент”.

Технологічний прорив та агресивний маркетинг

Успіх Honor у цьому тесті базується на використанні кремній-вуглецевих (Si-C) акумуляторів третього покоління, які мають щільність енергії понад 900 Вт·год/л. Це дозволяє компанії вміщувати величезну ємність у корпус товщиною менше 8 мм, тоді як Apple і Samsung досі покладаються на традиційні літій-іонні рішення.

Спецпроєкти
Коли монтаж починає “задихатися”: яку відеокарту обрати у 2026 році?
Як перетворити заощадження на дохід: досвід покупки корпоративних облігацій за кілька хвилин

Паралельно з цим “перегонами на виживання”, Honor запустила зухвалу рекламну кампанію в Гонконгу: перед магазином Apple Store було припарковано фургон із рекламою Honor 600 у кольорі Cosmic Orange, що супроводжувалася слоганом “Orange to Orange” (гра слів, що відсилає до ідіоми “apples to apples” — порівняння рівних за класом).

Стратегія “автономного домінування”

Цей маркетинговий хід із RC-машинками є частиною глобальної стратегії Honor, спрямованої на те, щоб змінити сприйняття бренду з “виробника копій” на “технологічного лідера в автономності”.

Поки конкуренти зосереджені на програмній оптимізації енергоспоживання, Honor радикально нарощує фізичний об’єм батарей — за повідомленнями інсайдерів, компанія вже проводить тестове виробництво елементів ємністю майже 11 000 мАг для майбутніх моделей.

Таким чином, порівняння з iPhone та Galaxy у “дитячих” змаганнях на трасі має на меті наочно продемонструвати європейському споживачеві, що навіть “обрізана” до 6 400 мАг версія Honor все одно значно перевершує актуальні флагмани конкурентів.

Honor інтригує новим відео про Robot Phone — смартфон, який має роботизовану руку


Джерело: GSM Arena

Популярні новини

arrow left
arrow right
Google тестує зміни у результатах пошуку, щоб надати більше видимості сервісам конкурентів
5 найпоширеніших проблем Samsung Galaxy S26: як їх вирішити?
Планшет Honor Pad X10 за $230 отримав 11" екран і батарею 10 100 мА•год
1000+ км на одному заряді: BYD показала Blade Battery 2.0 для електромобілів
Honor представила Magic V6: найтонший складаний смартфон с найбільшим акумулятором та Snapdragon 8 Elite Gen 5
Samsung Galaxy S26 використовує 200-мегапіксельний сенсор не на тій камері
Швидше, ніж випити каву: Geely знадобився місяць, щоб побити рекорд батареї BYD
Дякую, кеп: китайські вчені вирішили проблему загорання батарей — створили батарею, яка просто не може загорітися
Щоб перед китайськими смартфонами не було соромно: Samsung збільшить батарею в Galaxy S27
Достукалися: YouTube тестує новий формат реклами у стрімах та дає повну свободу Multiview на TV
"Назло" Android? Перший в історії мобільний знімок Землі з глибин космосу зробили на iPhone 17 Pro Max
Функція Audio Eraser від Samsung тепер працює з YouTube та іншими застосунками
Honor інтригує новим відео про Robot Phone — смартфон, який має роботизовану руку
Nothing Phone 4a Pro пройшов YouTube-тест на міцність "з відзнакою": є лише одна проблема
Honor 600 Lite за $330 отримав батарею 6520 мА•год і камеру 108 Мп
Не встигнете допити каву: нова батарея CATL заряджається за 6 хвилин
Вийшов Honor X80i від $290: 7000 мА•год і ще не анонсований чип Dimensity 6500
Нові витоки про Samsung Galaxy Fold 8: 200-Мп камера, більша батарея та парове охолодження
11 хвилин на повну зарядку: BAIC створила морозостійку та безпечну натрієву батарею
Вперше за довгий час: Motorola дає Razr і Edge шанс на Android 17 раніше за всіх
Samsung вже тестує нову One UI 9 на базі Android 17 на Galaxy S26
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати