Маркетинг, який працює: Honor 600 переміг iPhone 17 Pro та Galaxy S26 у незвичному тесті акумулятора

Серія Honor 600 була представлена вчора, а сьогодні з’явилася в Європі з однією суттєвою зміною. У той час як пристрої, що продаються в Азії, оснащені кремній-вуглецевим (Si-C) акумулятором ємністю 7 000 мАг, європейські версії постачаються з елементами на 6 400 мАг.





І хоча різниця в ємності акумуляторів однозначно свідчить на користь міжнародного варіанту Honor 600, компанія Honor вирішила провести досить незвичний тест акумулятора проти своїх основних конкурентів.

Веселий тест

Замість того, щоб порівнювати час роботи в звичайних сценаріях використання, інженери Honor вийняли кремній-вуглецевий акумулятор ємністю 7 000 мАг із Honor 600 і встановили його для живлення мініатюрної радіокерованої (RC) машинки.

Потім вони зробили те ж саме з акумуляторами від iPhone 17 Pro (4 252 мАг), що працює лише з eSIM, та Samsung Galaxy S26 (4 300 мАг).





Три акумуляторні елементи зійшлися один проти одного на трасі, щоб з’ясувати, який з них протримається довше за інших. Маючи значно більшу ємність, Honor очікувано посів перше місце.

Відео містить кілька не зовсім тонких зауважень на адресу Apple та Samsung, називаючи iPhone 17 Pro “Першим, хто пішов на спочинок”, тоді як Galaxy S26 зазначений як “Наполегливий претендент”.

Технологічний прорив та агресивний маркетинг

Успіх Honor у цьому тесті базується на використанні кремній-вуглецевих (Si-C) акумуляторів третього покоління, які мають щільність енергії понад 900 Вт·год/л. Це дозволяє компанії вміщувати величезну ємність у корпус товщиною менше 8 мм, тоді як Apple і Samsung досі покладаються на традиційні літій-іонні рішення.

Паралельно з цим “перегонами на виживання”, Honor запустила зухвалу рекламну кампанію в Гонконгу: перед магазином Apple Store було припарковано фургон із рекламою Honor 600 у кольорі Cosmic Orange, що супроводжувалася слоганом “Orange to Orange” (гра слів, що відсилає до ідіоми “apples to apples” — порівняння рівних за класом).

Стратегія “автономного домінування”

Цей маркетинговий хід із RC-машинками є частиною глобальної стратегії Honor, спрямованої на те, щоб змінити сприйняття бренду з “виробника копій” на “технологічного лідера в автономності”.

Поки конкуренти зосереджені на програмній оптимізації енергоспоживання, Honor радикально нарощує фізичний об’єм батарей — за повідомленнями інсайдерів, компанія вже проводить тестове виробництво елементів ємністю майже 11 000 мАг для майбутніх моделей.

Таким чином, порівняння з iPhone та Galaxy у “дитячих” змаганнях на трасі має на меті наочно продемонструвати європейському споживачеві, що навіть “обрізана” до 6 400 мАг версія Honor все одно значно перевершує актуальні флагмани конкурентів.





Джерело: GSM Arena