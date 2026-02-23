banner
Новини ШІ 23.02.2026

ChatGPT 5.3 Codex стер жорсткий диск вайбкодера одним хибодруком

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новин та статей

Невелика помилка у вигляді неправильно поставленої зворотної косої риски призвела до того, що скрипт PowerShell в ChatGPT 5.3 Codex повністю видалив всю інформацію з жорсткого диска користувача Reddit. 


Цей невеликий хибодрук демонструє, що помилки роблять не тільки вайбкодери. Наразі вайбкодинг набуває все більшої популярності. Однак він також пов’язаний з певними ризиками, особливо, якщо згенерований ШІ код виконується без попередньої перевірки. Крихітна синтаксична помилка може мати дуже неприємні наслідки.

Користувач очікував, що ШІ-помічник просто допоможе йому очистити тимчасові папки Python під назвою “pycache” за допомогою скрипта. Чоловік повідомляє, що замість цього помилковий код непомітно видалив всі дані з жорсткого диска. Втрата даних відбулась через невдале поєднання помилкового скрипта та низької відмовостійкості Windows PowerShell  у купі з класичним командним рядком. Скрипт виконав застарілу команду “rmdir” через командний рядок та спробував замаскувати лапки зворотною косою рискою. Однак PowerShell вимагає для цього зворотні лапки. Командний рядок “розцінив” неправильно передану зворотну косу риску як абсолютний шлях до кореневого каталогу поточного диска. Оскільки параметри видалення не передбачали відправки запиту на підтвердження, жорсткий диск був відформатований.

Інцидент демонструє, наскільки погано все може закінчитись, якщо беззастережно довіряти коду, згенерованому ШІ. Також була виявлена вразливість командного рядка Windows. Ситуація, коли простий хибодрук у маскуванні символів може трактуватись як команда для видалення цілого кореневого каталогу навіть без попередження та додаткових заходів запобігання цьому, є проблемою. Набагато безпечніший підхід — використовувати тільки власні команди PowerShell, які обробляють шляхи набагато надійніше і запобігають таким серйозним помилкам перетворення між різними рівнями інтерпретатора. Однак навіть тут існують прості команди, які можуть стерти дані з цілих жорстких дисків.


Раніше ми писали, що OpenAI представила GPT-5.3-Codex: “блискавичний” ШІ для коду з 1000 токенами на секунду. А нещодавно OpenAI запустила застосунок для програмування Codex на macOS: безплатно і з лімітами 2x.

OpenAI представила GPT-5-Codex-Mini — ефективнішу модель для вайб-кодингу

Джерело: NotebookCheck; Reddit

