tradfi
Новини ШІ 13.02.2026 comment views icon

OpenAI представила GPT-5.3-Codex: "блискавичний" ШІ для коду з 1000 токенами на секунду

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новин та статей

OpenAI представила GPT-5.3-Codex: "блискавичний" ШІ для коду з 1000 токенами на секунду
Depositphotos

OpenAI випускає полегшену версію ШІ-агента для кодування GPT-5.3-Codex-Spark, розроблену для пришвидшеної обробки даних.


Чим особливий GPT-5.3-Codex-Spark

Для випуску цієї моделі було використано спеціалізований чип компанії Cerebras, про партнерство з якою на суму у $10 млрд  було оголошено минулого місяця. В OpenAI зазначають, що інтеграція чипа Cerebras покликана прискорити роботу ШІ.

GPT-5.3-Codex-Spark проводитиме прискорені обчислення та працюватиме на базі Wafer Scale Engine 3 від Cerebras — чипі третього покоління з 4 трлн транзисторів. Нова модель ШІ для кодингу має підвищити продуктивність та допомогти користувачам зі швидким прототипуванням. Для більш тривалих та ресурсомістких задач пропонується використовувати версію  GPT-5.3 Codex. 

“Codex-Spark — це перший крок до Codex, який працює у двох доповнюючих один одного режимах: спільна робота в реальному часі, коли потрібна швидка ітерація, і тривалі завдання, коли необхідні глибші міркування та виконання”, — пояснюють в OpenAI.

Наразі Spark вже доступний користувачам ChatGPT Pro за $200 на місяць у застосунку Codex в рамках попереднього тестування. OpenAI також підкреслює, що випустила полегшену модель для забезпечення якомога мінімальної затримки ШІ для кодингу.


Cerebras вже понад 10 років на ринку з виробництва чипів, однак саме розвиток ШІ надав їй можливість відігравати помітну роль у техносекторі. Минулого тижня компанія оголосила про залучення інвестицій у розмірі $1 млрд. Загалом вона оцінюється у $23 млрд.

В OpenAI стверджують, що нова модель програмує у 15 разів швидше, залишаючись високоефективною для реального кодингу. Компанія заявляє, що це перша модель, розроблена для роботи з Codex в режимі реального часу, зокрема, перебудови логіки та уточнення інтерфейсів, а також негайного отримання результату. Більшість інструментів ШІ для програмування потребують певного часу для виконання інструкцій. Це може займати від кількох хвилин і довше.

Spark завдяки поліпшеній адаптивності підтримує більш гнучкий діалоговий кодинг. Модель підтримує переривання та перенаправлення виконання завдання у процесі роботи, що дозволяє створювати тісні цикли ітерацій. За замовчанням цей ШІ орієнтований на легкі, цілеспрямовані правки та не вдається до радикальних змін. Модель також не запускає тестування в автоматичному режимі. 

OpenAI вдалось прискорити обробку протягом усього процесу запит-відповідь. Накладні витрати на обмін даними між клієнтом та сервером скоротились на 80%. Витрати на кожен токен скоротились на 30%. Час отримання першого токена скоротився на 50% завдяки оптимізації ініціалізації сесії та потокової передачі даних. Інтеграція постійного з’єднання WebSocket також прискорила відгук, оскільки зникла необхідність постійно переузгоджувати з’єднання. 

Спецпроєкти
Як технології покращують онлайн-освіту для дітей: досвід сучасних шкіл та поради батькам
12 технологічних подарунків для геймера до Дня закоханих

На які проблеми можна очікувати при роботі з GPT-5.3-Codex-Spark

В OpenAI попереджають, що за великої кількості запитів можна зіткнутись із затримками у доступі або тимчасовими чергами, оскільки компанія балансує надійність для всіх користувачів. Швидкість залишатиметься високою тільки якщо велика кількість людей не захоче використовувати швидкий доступ.

“У двох тестах SWE-Bench Pro і Terminal-Bench 2.0, що оцінюють можливості агентної розробки програмного забезпечення, GPT-5.3-Codex-Spark показує гірші результати, ніж GPT-5.3-Codex, але може виконати завдання за значно коротший час”, — не приховує розробник. 

Компанія також визнає, що GPT-5.3-Codex-Spark навряд чи досягне порогового значення високої ефективності в галузі кібербезпеки. Цей означає, що ця не найрозумніша модель ШІ від OpenAI робитиме помилки та робитиме це з великою швидкістю, створюючи менш захищений код. 

Ми писали, що OpenAI запустила застосунок для програмування Codex на macOS: безплатно і з лімітами 2x. Восени минулого року OpenAI представила GPT-5-Codex-Mini — ефективнішу модель для вайб-кодингу.

OpenAI може залишитися без коштів уже до середини 2027 року, — аналітики

Джерело: Techcrunch; ZDNet

Популярні новини

arrow left
arrow right
Ентузіаст створив ігри для BIOS: UEFI вимкне ПК, якщо не пройти
На глядачів телевізорів LG напав Copilot: його неможливо видалити з webOS
В Google Translate знайшли "прихованого" чатбота, який мріє втекти з ПК на свіже повітря
Вийшов генератор зображень ChatGPT Images — як Nano Banana, тільки від OpenAI
Штучний інтелект створив 50 нових мільярдерів у 2025 році: в лідерах — бос стартапу з маркування даних
За підсумками року Grok 4.20 став найуспішнішим ШІ-трейдером
LG й Mozilla "дали задню": можна буде знести Copilot та вимкнути ШІ у Firefox
Amazon переклав огляд серіалу "Фолаут" на ШІ: той переніс дію в 1950-ті роки і дратував глядачів штучним голосом
ChatGPT відкриває магазин застосунків та запрошує бізнес користуватися — SDK все ще бета
YouTube запустив автоматичний дубляж для всіх: 27 мов та функції Lip Sync і "Експресивна мова”
ASUS та GoPro створили ProArt PX13 — захищений ШІ-ноутбук для творців контенту
Виробник унітазів заробив на бумі штучного інтелекту — як це вдалося
Навала Чучхе: Amazon заблокував 1800 шукачів роботи з КНДР
ChatGPT зупинив жорстоке шахрайство: злочинець виманив у пенсіонерки $1 000 000 та збирався виманити ще стільки же
Половина розробників вважають ШІ шкідливим для ігор — на 20% більше, ніж два роки тому
Прогноз від BlackRock на 2026 рік: розвиток інституційного біткоїну та інфраструктури ШІ
Покупець вибив у ШІ-бота з онлайн-магазину 80% "знижки на все" і накупив товарів на ₴500 000
Розробник створив нову мову програмування за добу без написання коду
Китайський токамак побив світовий рекорд з утримання плазми: понад 22 хв, але не без ШІ
У Нью-Йорку закрили міський чатбот, який коштував $600 000: він радив порушувати закони
Gemini зможе "позичати" ваші розмови з ChatGPT
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати