OpenAI запустила застосунок для програмування Codex на macOS: безплатно і з лімітами 2x

OpenAI розширює лінійку своїх застосунків для macOS. Вчора компанія презентувала абсолютно новий застосунок для Mac — Codex, який компанія називає “найкращим способом створювати з агентами”.





Це вже не перший реліз Codex від OpenAI, однак тепер він вперше вийшов у форматі окремого застосунку — щоправда, поки лише для macOS. Застосунок доступний для користувачів ChatGPT Free і Go, а ліміти запитів тимчасово подвоєні для всіх користувачів тарифів Plus, Pro, Business, Enterprise та Edu. У компанії також заявляють, що згодом Codex планують випустити і для Windows, тоді як користувачам Linux наразі доведеться й надалі працювати з ним через термінал. Codex приєднався до вже наявних застосунків ChatGPT та Atlas. Mac-застосунок пропонує окремий хаб для агентного програмування та забезпечує безшовний робочий процес між застосунком Codex, IDE та Терміналом. Щоб відзначити запуск застосунку, OpenAI на обмежений час дозволяє більшій кількості користувачів протестувати можливості Codex.

“Застосунок Codex забезпечує зосереджений простір для багатозадачної роботи з агентами. Агенти працюють в окремих потоках, організованих за проєктами, тож ви можете легко перемикатися між завданнями, не втрачаючи контекст. Застосунок дозволяє переглядати зміни, внесені агентом у потоці, коментувати diff і навіть відкривати його у вашому редакторі, щоб вносити зміни вручну”, — так OpenAI описує, для чого потрібен застосунок.

Codex має вбудовану підтримку worktrees, щоб кілька агентів могли працювати з одним репозиторієм без конфліктів. Кожен агент працює з ізольованою копією коду, що дозволяє тестувати різні підходи без необхідності відстежувати, як вони впливають на кодову базу. Поки агент працює, користувач може переглядати зміни локально або дозволити йому продовжувати прогрес без втручання у локальний стан git. Застосунок підтягує історію сесій і конфігурацію з Codex CLI та розширення для IDE, тож можна одразу почати користуватися ним у своїх наявних проєктах.

Також у застосунку Codex можна налаштовувати Automations, які дозволяють Codex працювати у фоновому режимі за автоматичним розкладом. Automations поєднують інструкції з необов’язковими “навичками” та запускаються за графіком, який ви визначаєте. Після завершення Automation результати потрапляють у чергу на перевірку, щоб ви могли повернутися й продовжити роботу за потреби. Як приклад можливого сценарію автоматизації OpenAI пропонує просити Codex щоп’ятниці переглядати останні 10 чатів і на основі їхнього змісту створювати нові skills. Завантажити застосунок Codex для macOS можна на сайті OpenAI. Крім того, доступний повний допис у блозі з додатковими деталями про застосунок.





Важливою новинкою в Codex є система “навичок” (skills) — це спеціальні модулі, які дозволяють агентам виконувати не лише написання коду, а й складніші робочі завдання, наприклад аналіз інформації, автоматизацію робочих процесів або генерацію контенту. По суті, skills можна використовувати як заготовлені послідовності дій, які розробник регулярно повторює у роботі й не хоче щоразу прописувати вручну. У застосунку є зручний інтерфейс для створення та керування такими навичками: їх можна явно призначати для конкретних задач або дозволити Codex вибирати необхідні автоматично під час роботи. Навички можна зберігати в репозиторії та робити доступними для команди.

Ще одна корисна функція — налаштування “особистості” агента, яке дозволяє обирати стиль взаємодії з Codex відповідно до ваших уподобань: від чітких, прямо орієнтованих відповідей до більш комунікаційних і пояснювальних. Це допомагає краще адаптувати роботу агента під ваш робочий стиль, не змінюючи базових технічних можливостей. Також у застосунку передбачена безпека “за замовчуванням” — агенти обмежені у правах, наприклад вони можуть редагувати лише файли в межах визначеної теки або гілки, а для запуску команд із розширеними правами вимагають підтвердження користувача.

Джерело: 9to5mac.com